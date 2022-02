Cuando un jugador deja buenas sensaciones, es joven y se le augura una gran proyección, todo esperan que las lesiones le respeten y siga adelante en su preparación como futbolista. Por un sinfín de motivos, el canterano Hicham no ha gozado de una salud plena, sus apariciones en el Málaga CF han estado muy pendientes de sus dolencias musculares y a día de hoy su presencia en los planes y su rendimiento siguen siendo una enorme incógnita.

No conviene ilusionarse en demasía con el regreso del marroquí. Desde el club de Martiricos han mantenido en todo momento que no quieren asumir riesgos innecesarios con él, así que será complicado volver a verlo de inmediato ya que todos (jugador, cuerpo técnico y servicios médicos) deben estar totalmente convencidos de que se encuentra al 100%. Y con jugadores que tienen esa trayectoria de lesiones, parece que el «riesgo cero» no existe. Pero la mejor noticia, y única novedad, del entrenamiento de ayer fue el regreso del canterano al trabajo grupal. Es la primera vez que Natxo González ha podido trabajar codo con codo con él, viéndolo al mismo nivel que sus compañeros en el verde del Anexo.

Este curso solo ha tenido minutos en los partidos ante Éibar, Rayo Majadahonda, Leganés -se vio obligado a pedir el cambio por lesión-, Ibiza y Mirandés. Ha podido participar en los dos últimos choques, en cambio, hace tan solo unos días volvieron a saltar las alarmas y aunque el club especificó que el jugador no tenía nada, no viajó a Zaragoza y estuvo entrenando en solitario. «Las pruebas diagnósticas no revelan todavía ninguna lesión», comunicaban desde Martiricos.

Las dudas se acentúan si se piensa en el futuro próximo: este es el último año de contrato de Hicham con el Málaga CF. Ha visitado a diferentes médicos, ha seguido tratamientos distintos, pero nadie sabe a día de hoy a ciencia cierta qué le depara al jugador. Desde las oficinas de Martiricos han transmitido en todo momento un total apoyo y confianza a Hicham. En palabras de Manolo Gaspar, «es importante en nuestro proyecto, vamos a intentar que se recupere bien». Pero a su vez, también es cierto que el club necesita jugadores que estén disponibles y que puedan sacar al equipo hacia delante y seguir creciendo para, cuanto antes, poder decir a inicios de temporada que el objetivo no es otro que pelear por el ascenso a LaLiga SmartBank.

Todos desean que Hicham responda pronto y empiece a recuperar el ritmo de competición, pero su vuelta total es un misterio digno de ‘Expediente X’.

Últimos detalles de la semana

Con la única novedad de Hicham, el equipo sigue preparando la visita del Almería a La Rosaleda de este sábado. Siguen con sus respectivos procesos de recuperación Juande, Chavarría, Luis Muñoz y Genaro (en Madrid).

El Juvenil ya tiene rival en Copa

Todavía queda representación blanquiazul en la Copa del Rey. Pese a la eliminación del primer equipo del torneo de la Federación, el conjunto juvenil sigue hacia delante y conoció ayer a su próximo rival en octavos de final.

El grupo de Luis Bueno remontó la anterior eliminatoria contra el Cádiz CF y acabó imponiéndose por 2-1. Ahora, de cara a los octavos, los malaguistas se medirán al Celta de Vigo, uno de los equipos más fuertes en el bombo. Los gallegos son líderes del Grupo I y en los 19 encuentros disputados se mantiene invicto.

La eliminatoria a partido único será el 27 de febrero, con los malacitanos como locales en la Federación Malagueña.