Pepe Mel volvió a comparecer en la sala de prensa de La Rosaleda para analizar el encuentro de este miércoles en Butarque frente al Leganés. El conjunto blanquiazul cuenta con múltiples bajas, pero ya toca sumar de tres en tres porque "nos obliga la clasificación y nuestro autoestima". "Tenemos que hacer el partido que nos interesa y nos meta la posibilidad de ganar", dijo el técnico blanquiazul.

Partido en Butarque

"Estamos en ese punto que nos da igual con quién jugar. Nos obliga la clasificación y nuestro autoestima. El Leganés es buen equipo, con buenos futbolistas. Tenemos que hacer el partido que nos interesa y nos meta en la posibilidad de ganar".

Convocatoria

"Está siendo un problema para nosotros. Estamos perdiendo más gente. Es algo con lo que tienes que convivir. La plantilla se confecciona pensando en un año largo. Dani es un magnífico futbolista. Es la misma convocatoria con la entrada de Dani Lorenzo".

Dos finales

"No es exagerado. Tenemos que ser conscientes del trabajo que tenemos y la presión que lleva. La gente quiere divertirse y ver ganar a su equipo. Ya ha habido el cese de un entrenador, tenemos que tener la mentalidad de estar en un club grande. Hay que reaccionar en puntuación. Estoy satisfecho de los dos partidos de casa. Estoy convencido que este equipo no tendrá problemas de mirar hacia abajo".

Lumor

"Es un chaval que conocemos, estuvo en el Mallorca en el fútbol español. Tenemos buenos informes. Queremos ver en qué condiciones viene. Tenemos que firmar gente que compita por un puesto, que nos ayude. Vamos a valorarle, es una semana complicada para valorarle. Estará un par de semanas y veremos. Me centro en el hoy".

Producción ofensiva

"En Santander fue el más pobre en cuanto a crear cosas. Frente al Villarreal tuvimos argumentos para ganar. E hicimos buena primera parte contra el Andorra, pero nos fuimos sin marcar. Había que cortar la hemorragia, no se pueden encajar dos goles por partido. En tres partidos hemos encajado 1. Hay que mandar más tiempo en el campo. Contra el Andorra nos duró mientras duró el físico".

Desplazamiento a Leganés

"Siempre están ahí. Tenemos que estar a la altura. Me hace que pensar. Muchos de ellos entran a trabajar a las 7 de la mañana al día siguiente. Tenemos que traducir en gol el dominio".

Rotaciones

"Algunos cambios va a haber. No mandaría un buen mensaje si insistiera con los mismos. Ni Febas ni N'Diaye tienen problemas. Tenemos problemas con Gallar y el resto de lesionados".

Cambio en la portería

"Me sorprende un poco la obsesión con la portería. Hace nada que estábamos hablando otra vez. No veo el motivo por el cual tenga que rotar a Manolo. Rubén es un portero que trabaja muy bien. Cuando tenga su oportunidad la tendrá que aprovechar, ahora no es el momento".

Estado físico del equipo

"Me molesta mucho cuando viene un cuerpo técnico siguiente y se refiere a lo pasado. El entrenador lo hizo con toda la buena intención que pudo. Yo entreno de una forma diferente, mi forma de jugar es diferente. Para acorralar al Andorra necesitas presionar arriba. Necesitamos un esfuerzo físico. Es el peaje que tengo que pagar, por eso he pedido paciencia. Estoy seguro de que el equipo va a ir a más y todo fluirá mucho mejor. Es importante recuperar a la gente que nos haga el campo ancho. Les veo entrenar y sé lo que dan. Sé los rivales que nos vienen".

Preparación del choque

"Hemos hecho una media hora de buen nivel, aunque a algunos les tocaba recuperación. Pueden jugar con defensa de tres o línea de cuatro, hay que prepararse para los dos escenarios. Les he exigido. No concibo un fútbol en el que te encierres. Quiero ganar y para eso hay que estar bien físicamente, para ser protagonistas".