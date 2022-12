El Málaga cayó frente al Nàstic en Copa, pero Pepe Mel tiene claro lo que verdaderamente importa en estos momentos: "Tenemos muy claro cuál es la prioridad, dejar al Málaga en Segunda", señaló.

Análisis de la eliminación

"Cuando estás con un resultado así, lo normal es que los que van por delante quieran mantenerlo. Nosotros hemos tenido que tener algo más de pegada. En la primera parte teníamos que haber hecho mas daño. Hay gente que juega menos que tiene que coger ritmo. Bilal o Gallar son noticias buenas. A centrarnos en el Tenerife, la Liga es lo que nos da de comer. No es un paso atrás. Tenemos muy claro cuál es la prioridad, dejar al Málaga en Segunda. Tenemos 21 partidos por delante para hacerlo".

Bilal y Gallar

Bilal es un canterano que se suma a la lista y que nos ha hecho un buen partido, correcto, en una posición donde estamos buscando gente que nos de mas cosas. Gallar ha estado en el campo 70 minutos.

Rotaciones

"Si se ve desde mi parte, si hoy no juegan los futbolistas que juegan poco, cuándo lo van a hacer. Quería hacer sentir a esos jugadores que son importantes. Si hoy gente que normalmente no juega y no hubiesen jugado, pensarían que no cuentan y con razón. Quiero que me pongan en problemas, cuanto más mejor. No quiero que se malinterpreten mis palabras. Hemos jugado un once diferente al del otro día. Genaro y Jozabed ahora son titulares. El futbol es así, cuando hoy es blanco, mañana es negro".

Juanmita

"Es un canterano que se suma a la lista, ha hecho un buen partido, muy correcto. Viene a ocupar una posición en la que buscamos gente que nos dé otras cosas".

Nàstic de Tarragona

"Yo creo que el Nastic tiene todo para aspirar al ascenso, el futbol no es fácil. El ejemplo es el Málaga o el Deportivo. Tiene buen campo, buenos futbolistas, el entrenador tiene bagaje en Segunda. En el futbol se trata de intentarlo. Lo bueno es que les vendrá un equipo de Primera".