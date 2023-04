La opción de que Lago Junior entre en convocatoria para el encuentro de este domingo frente al Lugo (14.00 horas) sigue viva. El costamarfileño apura los plazos y, aunque este miércoles se ejercitó al margen junto al readaptador físico, desde el club no descartan que pudiera llegar a tiempo a tan importante cita.

Los dos próximos entrenamientos serán clave para saber si Lago está en condiciones o no de ayudar al equipo en el encuentro en el Anxo Carro. El compromiso del jugador es total, pero los servicios médicos y el cuerpo técnico quieren ser cautos y prefieren no forzar ni arriesgarse a una recaída. Si el atacante blanquiazul está totalmente recuperado estará en la lista para Lugo, pero no se correrá ningún riesgo, porque luego quedarán por delante otras cinco finales.

Lago Junior se lesionó nada más saltar al verde de La Cerámica en el encuentro que el Málaga ganó por 1-2 en Villarreal. Los blanquiazules ganaron aquel en encuentro y también este último frente al Cartagena en La Rosaleda (1-0) sin la presencia del costamarfileño, y ese es otro de los motivos para no precipitarse.

Por otro lado, Chavarría y Cristian regresaron al grupo en la sesión de este miércoles en el Anexo, tras trabajar el martes en el gimnasio. Además, Moussa y Víctor Olmo estuvieron presentes en la sesión del filial, mientras que Haitam permaneció en el gimnasio.

Los blanquiazules volverán a entrenarse este jueves a las 10.30 horas en las instalaciones de La Rosaleda.