A pesar del varapalo sufrido en Ponferrada y de que las miradas ya estén más puestas en la próxima temporada que en cerrar la actual, al Málaga CF aún le quedan tres jornadas de LaLiga SmartBank 2022/2023 para acabar con la decencia que merece un club histórico como el de Martiricos.

La primera parada llegará este sábado, a partir de las 21.00 horas, en La Rosaleda, donde no coincidirá con la celebración de ninguno de los cuatro partidos que tendrán lugar en la Final Four de la Basketball Champions League con el Unicaja como gran candidato. El conjunto blanquiazul recibirá al Mirandés, que no tiene nada en juego al tener asegurada la permanencia en esa 11ª posición y al no poder llegar ya a los puestos de play off.

Eso sí, podría ser un choque ‘trampa’, ya que los de Sergio Pellicer certificarían el descenso ante su afición en caso de perder el sábado. Un día, precisamente, que ya de por sí será complicado por todo lo vivido en los últimos meses y por lo asumido ya.

La penúltima jornada llegará el 20 de mayo, a partir de las 18.30 horas, en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, que se jugará el ascenso directo. Mientras que el último duelo -hasta un nuevo regreso- en Segunda División se producirá en el estadio de Martiricos. El Málaga CF y su afición le dirán hasta luego a la categoría el sábado 27 de mayo, a las 21.00 horas. No obstante, este partido ante la UD Ibiza podría cambiar de horario, ya que en caso de que el conjunto blanquiazul selle con anterioridad su presencia en el fútbol profesional, no habría nada en juego al tener ambos ratificada su presencia la próxima temporada en Primera RFEF.