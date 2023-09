Sergio Pellicer habló en sala de prensa a dos días del partido del Málaga CF en campo del Atlético Baleares. El entrenador blanquiazul analizó el estado de su plantilla, la complejidad del encuentro de este domingo y también tuvo tiempo para hablar de nombres propios, de su relación con Loren Juarros, director deportivo blanquiazul, e incluso para opinar del Caso Rubiales.

Afición

"Nélson provoca el error del portero, pero el gol lo provoca La Rosaleda, en otro contexto no hubiésemos entrado. Hay que darle las gracias por eso. Tenemos que ser más consistentes y más regulares, pero sobre todo que crean y que se den cuenta de que con el ambiente del estadio representamos mucho al agente. La afición ha invertido en sentimiento y tenemos que transformarlo en rendimiento".

Bajas para Baleares

"Ramón y Haitam siguen de baja. Moussa ha entrenado de forma parcial. Einar tiene alguna molestia, vamos a ver mañana. Manu Molina ha estado de forma regular. Va a coger la forma. Juanpe ha entrenado al nivel de todos con la máscara".

Atlético Baleares

"Lleva años intentando ser un equipo pionero de la categoría. Ha recibido dos goles a balón parado. Es un equipo consistente y solidario a nivel defensivo. Tiene a jugadores desequilibrantes a nivel ofensivo. No vamos a tener a nuestra gente, lo que tenemos que tener es esa motivación nuestra de saber competir en un escenario difícil. El otro día jugó con línea de cinco, también lo ha hecho con línea de cuatro. Tenemos que generar muchas situaciones para ser mejores que el rival".

Valoración del mercado

"Lo más importante es que ya está todo, ahora necesitamos unión y confianza en los chicos. Sabemos el perfil de plantilla que tenemos. Creo que hay mucha ilusión y hambre. A partir de ahí hay que sacar el máximo rendimiento. El domingo después del partido espero poder seguir transmitiendo esa confianza".

Debut de Cordero

"Esto del fútbol tiene oportunidades. El año pasado lo vivimos con Cristian y Calvo. Es patrimonio del club. Esperando que se recuperen Haitam y Ramón, pero van a tener un tiempo para estar al 100%. En la jugada del gol, Antonio fue el que sacó el balón. Al final aparecen oportunidades".

Izan Merino

"Creo que hay que buscar el sentido de pertenencia. El club va a apostar por ellos. Hay que ir paso a paso, pero son jugadores con mucho futuro. Es momento para crecer. Veo bien que el club apueste por ellos. Está en segundo año de juvenil, viene de una temporada difícil a nivel personal y profesional. Vamos a ir 21 convocados, a lo mejor entra. Si estamos bien, consideramos que juegue con el filial para que no pierda el ritmo de competición".

Ramón y Haitam

"Si están al 100%, son buenos fichajes. Si Ramón está al nivel de antes de su lesión, es el mejor fichaje. El problema es el tiempo, no debemos tener prisa. Tenemos experiencia en ese tipo de lesiones. Son lesiones importantes que luego tienen su proceso".

Loren Juarros

"Loren y yo somos personas de club. Podemos tener nuestras diferencias, pero eso es bueno. La sinceridad entre nosotros es un signo de transparencia. Queremos lo mejor. El compromiso es brutal. Tengo una relación de mucha confianza. Hay cosas que no le parecen bien y me las dice. Estamos para exigir. Eso se tiene que entender, nos llevamos estupendamente. Vamos los dos de cara".

Caso Rubiales

"Una pena enorme, porque creo que el fútbol femenino ha hecho una gesta que creo que para mucha gente que llevamos en el fútbol no pensábamos que pudiesen estar en ese nivel. Mucho ánimo a las chicas, a Jenni. Todas las personas que representamos debemos tener un comportamiento ejemplar. Creo que se está hablando demasiado. Esto va de respeto, no de hombres y mujeres. Tenemos que respetarnos todo. Se ha abierto una bola muy grande y no debe volver a pasar. Todos debemos tener una actitud ejemplar, que en este caso indudablemente no ha sido. Que pare un poco también todo. El fútbol femenino ha llegado para quedarse".

Palabras del alcalde

"Málaga es una ciudad pionera por todo lo que se ha hecho. El trabajo del alcalde es espectacular, es un aficionado más. Le pido confianza, como dijo Loren. Es momento de unión. Todos los que estamos alrededor tenemos que apoyar. Hablando se entiende la gente".