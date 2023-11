A pesar de que el presente deportivo del Málaga CF pasa por estar en el fútbol no profesional, siguen llegando grandes noticias a las oficinas del club de Martiricos. Este lunes se estrenó por todo lo alto la primera fase de la ansiada ciudad deportiva, por el momento, con tres campos y un edificio con vestuarios, sala de prensa, cafetería y oficinas. Sin embargo, fue la gran novedad de la historia reciente de la entidad blanquiazul, pero también se confirmó otra muy buena noticia.

Tal y como anunció Kike Pérez, director general del Málaga CF, en 101TV, el club y Hummel han renovado el contrato hasta el año 2030 para seguir diseñando las equipaciones. La entidad malagueña y la danesa firmaron en 2022, después de vestir el equipo con Nike durante tantos años. Pudieron acogerse a una cláusula para romper por el descenso a Primera RFEF, pero decidieron continuar y los beneficios para ambas partes están siendo tales que seguirán de la mano muchos años más en una clara apuesta de Hummel.

Venta de camisetas

Los frutos del trabajo ya se están reflejando en las tiendas y, por qué no, en la economía de la entidad de Martiricos. Por el momento se han vendido ya en las tiendas 12.000 camisetas desde su presentación. No ha sido un proceso fácil porque no siempre ha habido equipaciones para comprar, pero Kike Pérez aseguró además que el próximo pedido constará de 40.000 camisetas para aprovechar "lo fuerte que es la Navidad. En un equipo de fútbol es tremendo".

Nuevo patrocinio en camino

El Málaga CF ya prepara el futuro y todo va encaminada para que haya un nuevo patrocinio de una empresa de energía. Será un importante embolso que ya tiene destino: la renovación de jugadores. Son numerosos jugadores, especialmente canteranos, los que acaban contrato en Martiricos en 2024. Una importante cuantía para mantener la base de un grupo que salió de La Academia y que ya da importantes puntos al primer equipo como ocurrió en Murcia.