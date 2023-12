Cambio de chip, pero no por mucho tiempo. El Málaga CF activa el ‘modo Copa’ para afrontar la segunda ronda del torneo frente al Eldense en La Rosaleda (17.00 horas). Dicho por miembros del propio club, el partido más importante de la semana es el de este domingo en Mérida (18.00 horas), pero antes hay que hacer frente a esta eliminatoria con la obligación de competir y, por qué no, buscar un pase a la siguiente fase que llevaría a un equipo de Primera División a Martiricos.

Málaga CF - Eldense. Una persona desconectada del fútbol actual, podría pensar que el equipo de mayor categoría es el blanquiazul. Pero no. La cruda realidad es la que es. La eliminatoria a partido único se juega en Martiricos, precisamente, por ser el estadio del conjunto de menor división. El equipo costasoleño, de Primera RFEF, intentará dar la ‘sorpresa’ apeando del torneo a un equipo de Segunda como el Eldense.

El conjunto de La Rosaleda no le perderá la cara al partido, pero la mente estará también en lo domingo. Si se gana, bien, pero si no, no será ningún drama. Sergio Pellicer sacará a la palestra un equipo plagado de jugadores menos habituales y canteranos. Las normas de competición no dejan poner más de cuatro futbolistas sin ficha del primer equipo a la vez en liza, y para no apurar y arriesgar con una alineación indebida, lo habitual suele ser meter un máximo de 3, pero si por el míster fuera seguro que sacaría de inicio alguno más para reservar a activos de la primera plantilla.

Muchas rotaciones

Los blanquiazules buscarán la clasificación con un equipo de circunstancias. Además de los lesionados, Pellicer se guardará a los futbolistas que más carga de minutos llevan. Así las cosas. El primer cambio estará en la portería. Será el turno de nuevo para Carlos López, héroe de la tanda de penaltis en la primera ronda. En defensa también habrá novedades. Con toda probabilidad entrarán Bilal en el lateral derecho y Moussa en el puesto de central. Habrá que ver si en esta línea entra algún canterano más, como el central Recio en lugar de Murillo. Por la izquierda, podría volver a la titularidad Víctor García para ganar en rodaje.

Del centro del campo en adelante, más de lo mismo. Puede ser un buen día para ver a jugadores como Izan Merino, inédito este curso, o Antoñito Cordero y Loren Zúñiga de inicio. Ante la falta de efectivos en la zona de tres cuartos, es probable que jueguen futbolistas más habituales como Larrubia o Juan Hernández. Genaro, que no jugó el fin de semana por sanción, o Juanpe, de vuelta ya de la lesión, también podrían tener minutos para coger ritmo.

Rival

El Eldense, por su parte, también vendrá a la Costa del Sol a por el pase, pero en su once también introducirá un gran número de rotaciones. Aceves, Piña, Poloni, Miguel Marí, Pedro Capó, Arnau Ortiz, y Soberón, suplentes este pasado fin de semana, podría entrar en el once.

El conjunto alicantino también está centrado en su realidad liguera, con la permanencia en Segunda División como principal objetivo. Ahora mismo tienen una situación desahogada, en posición 15ª con 7 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Para ellos también sería un premio poder recibir a uno de los ‘grandes’ en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.