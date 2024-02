La posición, clave para el Málaga CF en un hipotético play off

Aún quedan 14 partidos (42 puntos en juego) para terminar la fase regular de Primera RFEF. Más de tres meses de competición para que todo pueda cambiar, pero en estos momentos el Málaga CF es un serio candidato a disputar el play off por el ascenso a Segunda División. A una distancia considerable del liderato y con un colchón de puntos importante sobre el sexto clasificado, el conjunto blanquiazul tiene muchas papeletas para jugarse la temporada en esas dos eliminatorias por subir de categoría.

Formato del play off

Los clubes que terminen la fase regular entre el segundo y el quinto clasificado de cada grupo de Primera Federación tendrán derecho a jugar el play off por el ascenso. Pero en función del puesto en el que se lleguen a esas eliminatorias podrán partir con varias ventajas que pueden tener incidencia en el resultado final de cada emparejamiento.

Quedar lo más arriba posible en la tabla puede ser determinante para salir airoso de ese play off. En la primera ronda, los segundos se enfrentarán al quinto del grupo opuesto y los terceros, a los cuartos. Tener un rival, a priori, menos fuerte es la primera ventaja, pero no la única. Los conjuntos que hayan quedado mejor clasificado tendrán también la posibilidad de jugar el encuentro de vuelta de la eliminatoria como local. Para un equipo como el Málaga CF, con toda una Rosaleda detrás, esto es un plus añadido.

Por último, algo que tiene impacto directamente en el resultado de la eliminatoria. Hace unos años la Federación decidió acabar con las tandas de penaltis para definir este tipo de eliminatorias. Por tanto, los equipos mejor clasificados, es decir los segundos y terceros en esa primera ronda, saldrán vencedores si persiste el empate tras la prórroga. Se jugará el tiempo extra, pero si no se decanta la balanza, el pase será para el que mejor estuvo en la fase regular. Mismo procedimiento se seguirá en las finales por el ascenso.

Situación actual

El Málaga CF es ahora mismo cuarto clasificado en el Grupo II con 45 puntos, igualado con el tercero, el Córdoba, y a 9 puntos del segundo, el Ibiza y el primero, el Castellón. Atendiendo a lo explicado anteriormente, los blanquiazules jugarían si terminase así la liga contra el tercer clasificado del Grupo I, que ahora mismo es el Deportivo de La Coruña. La vuelta sería en Riazor y en caso de empate tras una supuesta prórroga, la clasificación sería para los gallegos.

Es por ello que el Málaga CF debe escalar lo máximo posible en la tabla. El tercer puesto lo tiene a tiro, pero llegar al segundo ya está más complicado. Debe remontar 9 puntos al Ibiza, que es precisamente el próximo equipo que debe pasar por La Rosaleda. Remontar esos 9 puntos a los ibicencos, y también al Castellón, le daría el primer puesto a los de Pellicer y no necesitarían ese play off para subir a Segunda, lo harían de forma directa.