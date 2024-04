«En el play off puedes echar de menos no haber quedado un puesto más arriba»

Ser canterano en el Málaga CF es una etiqueta que bien te puede lastrar o bien te puede catapultar en el club. Aunque no siempre es fácil encontrar tu hueco y a veces hay que tomar decisiones muy complicadas. Ahora, con sus 21 años recién cumplidos (Málaga, 05/04/2003), Dani Lorenzo disfruta de su mejor momento como jugador del primer equipo. Ni siquiera una inoportuna fractura le borra la felicidad en estos momentos y atiende a La Opinión de Málaga para hablar de su asentamiento, el último esprint del equipo y el papel de La Rosaleda en el play off.

¿Qué tal la mano? Vaya momento para la lesión...

Ya al menos está bien. Yo estaba ahí y era como «¡joder!, ahora no, que estaba bien y el equipo justo estaba ganando». Dentro de lo malo, ha sido una mano. Ya puedo jugar en teoría con la férula. Aunque la semana pasada me la hicieron quitar, me la jugué un poco. El partido estaba caliente y había que salir como fuera.

¿Llegó la lesión en su mejor momento?

Te diría que sí, la verdad. Notaba que iba con la flechita para arriba, que cada partido iba más a más. Como ha sido una lesión corta, ha sido un pequeño parón para volver a retomarlo. Yo me noto bien.

¿Se imaginaba en septiembre alcanzar este estado de forma?

Siempre intento aspirar alto y yo también confío mucho en mí, en mi trabajo. Sí que es cierto que la primera vuelta no se dio como yo esperaba, no terminé de encontrarme bien, pero fui trabajando y ahora en este tramo de la temporada poquito a poco he ido encontrándome. Sí que confiaba en que podría ser un año en el que podría dar ese salto adelante aquí en el Málaga, que al final llevaba varios años trabajando y me estaba costando entrar hasta que estoy pudiendo vivir un papel más protagonista. Con ganas de que se alargue más este momento y seguir creciendo.

¿Qué importancia ha tenido Mérida en este proceso?

Ha sido un punto de inflexión en mi carrera porque yo estaba aquí en el primer equipo teniendo pocos minutos, esperando mi oportunidad. Creo que siempre que salí lo hice bien, pero yo al final necesitaba jugar, poder atreverme, soltarme, volver a encontrarme como futbolista. Creo que se dio el sitio perfecto y la situación perfecta para yo poder jugar, hacerme más futbolista en todos los sentidos y venir este año mucho más preparado.

Dani Lorenzo se ha convertido en uno de los grandes pilares del Málaga CF. / Álex Zea

¿La cesión es una experiencia que recomienda a otros canteranos en su misma situación?

Yo sí lo recomendaría, sobre todo porque al final los canteranos somos gente joven. Por supuesto, yo era el primero que quería jugar todos los fines de semana aquí en La Rosaleda, pero uno también tiene que mirar por su carrera. A lo mejor era dar un pasito atrás, pero es jugar unos meses cedido y volver a encontrarte contigo mismo, volver a sentirte futbolista para luego volver más fuerte. Bajo mi experiencia se lo recomendaría a cualquier canterano que está en una situación parecida.

Teniendo en cuenta que el proyecto ahora se asienta en la cantera y que está la ciudad deportiva, ¿este Málaga es lo que más se acerca al sueño que tiene un jugador de La Academia?

Sí, claro. Al final, nuestra aspiración y nuestro sueño no es solo debutar en el primer equipo, sino ser un jugador de la plantilla del primer equipo. Los canteranos que venimos de abajo vamos poco a poco consolidándonos y eso es por lo que uno lucha. Cuando se sale al campo, todo eso que se ha mamado desde pequeño se convierte en ese hambre, en esas ganas de querer comerse el mundo, transmitir a toda la gente que queremos hacer algo grande por este club.

Supongo que para un niño de la casa es muy especial vivir el 120 aniversario tan cerca.

Además justo lo hablé con mi familia hace poco. Les dije que esa camiseta la voy a guardar bien porque esto no se vive todos los días. Es un momento único que seguramente cuando vayan pasando los años lo recordaré y pensaré que yo fui parte de ese momento.

Vaya revuelo la camiseta.

Chulísima, chulísima.

Hablando ya de la última semana, tres empates consecutivos. ¿Qué ha ocurrido?

Una razón concreta no sabría decirte porque los partidos de fútbol muchas veces son detalles. Sí que es cierto que estos tres últimos partidos no han estado a nuestro mejor nivel, a pesar del resultado, porque puedes empatar un partido con otras sensaciones. Yo creo que el equipo no ha estado tan bien con balón como sin balón, no ha estado con ese punto de confianza, ese punto de claridad que tenía semanas anteriores. Somos conscientes y yo creo que, sabiendo lo que estamos haciendo un poco peor, ahora de cara a lo que viene tenemos eso de aviso para darle la vuelta y volver a como hemos estado en otros momentos de la temporada, somos capaces de hacerlo.

¿Se ha quedado demasiado lejos el liderato? ¿Hay que mirar ya a otro sitio?

La verdad que, siendo sincero, está algo lejos. Yo al menos siempre lo he tomado de la misma manera. Los de arriba hacen su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Si de los siete que quedan ganamos los siete, pues quién sabe. Nosotros a intentar ganar el que viene, que no hay ningún partido fácil y lo hemos comprobado esta semana. Una vez vayamos nosotros haciendo nuestro trabajo, ya el tiempo nos dirá si estamos más arriba o más abajo, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y olvidarnos un poco de qué hacen los demás porque eso al final no lo podemos controlar nosotros.

¿Para hacer estas cosas es importante tener a tanta gente malagueña y malaguista?

Yo creo que sí. El tener tanta gente así, que han vivido esto en momentos difíciles de la temporada, hace que sea mucho más complicado bajar los brazos porque ese orgullo de querer, de haber vivido eso, de no rendirte... Sentir este club como tuyo te hace sacar ese plus que a lo mejor en otro equipo tiendes a bajar los brazos o tal, pero yo creo que ese sentimiento de pertenencia hace que el jugador juegue con ese plus extra.

Dice Pellicer que en Primera RFEF no se gana con el escudo. ¿Qué tiene que hacer el Málaga para dar un paso adelante?

Pues primero y principal es igualar la intensidad porque para los equipos que vienen a jugar contra nosotros la realidad es que es como el partido de su vida. Yo también he estado en el otro lado y uno quiere dar el máximo cuando se viene a un campo así contra el Málaga. Están con una sobremotivación que a lo mejor en otros partidos no la tienen. Luego a nivel técnico y a nivel de calidad yo creo que estamos por encima, entonces lo primordial es igualar esa intensidad y esa energía.

¿Es consciente el equipo de lo importante que es ser segundo?

Sí, nosotros lo decimos. Por supuesto nos encantaría hacer el camino directo, pero sabiendo la dificultad de cómo está ahora... cuanto más arriba mejor. El factor campo y el factor empate son muy importantes porque en momentos determinados de los play offs puedes echar de menos el no haber quedado un puesto más arriba.

Dani Lorenzo, en acción. / Málaga CF

La Rosaleda va a jugar un papel clave en el play off.

Sí, sí, totalmente. Justo lo he hablado con mi familia de que esto es un sueño para cualquiera y yo, que juego aquí todos los fines de semana o cada dos fines de semana, te da un sentimiento de poder y de energía que a nosotros de forma positiva nos impulsa. Yo creo que en el play off será clave.

¿Cómo le podría explicar a alguien de fuera que hay 23.000 personas aquí cada fin de semana para ver a un equipo en Primera RFEF que en el fútbol lo ha sido todo?

Claro, es difícil de explicar porque compañeros de otros clubes que vienen aquí siempre flipan. Dicen que cómo puede ser que un club como el Málaga, con todo lo que tiene, esté en Primera RFEF. Al final, las situaciones del fútbol son las que son, nos está tocando vivir esto. También el lado positivo es que tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esta situación y poder hacer algo histórico en el club.

Con 29.000 personas en La Rosaleda, ¿a quién le puede castigar la presión: al Málaga o al rival?

Yo creo que al rival. Por supuesto que existen esos nervios de play off, pero nosotros todos los fines de semana jugamos partidos y más este año que todos los equipos vienen a intentar meternos manos. Estamos acostumbrados a vivir esto y yo creo que si enfocamos de manera correcta toda la energía que transmite La Rosaleda, los equipos lo pueden pasar mal aquí.

«Ya me imagino por las noches que vamos a subir al club donde se merece. Uno tiene que verlo antes de hacerlo» Dani Lorenzo — Jugador del Málaga CF

Piense en el último partido del play off en el que la eliminatoria final está empatada y se decide en La Rosaleda. ¿Cómo se imagina todo? La previa, la llegada, el jugar aquí con 30.000 personas, un ambiente envidiable...

Me imagino al autobús desde antes de entrar al campo, un recibimiento con la gente loca y aporreando, y luego una vez saltando ya al campo, todo de azul, todo con un ambiente espectacular. Una vez pita el árbitro, pues un ruido que cada acción que tengamos de peligro parezca como si fuera el último día. La gente arropándonos en todo momento y por supuesto con una victoria.

¿Es algo en lo que piensa ya antes de ir a dormir?

A veces sí, a veces lo pienso. Yo pienso mucho en que este año vamos a hacer algo bonito y vamos a subir al club donde se merece estar, por supuesto trabajando en el día a día mucho, pero ya me imagino por las noches que vamos a subir al club donde se merece estar. Luego Dios dirá, pero yo pienso que uno tiene que verlo antes de hacerlo.

Ahora que hay tantos en el vestuario, ¿es el sueño para un niño de la casa?

Sí, totalmente, además lo hablamos. Si nosotros consiguiéramos este ascenso sería un bombazo no solamente para la ciudad, sino para nosotros por el sueño desde pequeño, para nuestra familia. Es una cosa que, una vez acabe nuestra carrera, será una marquita que tengamos. Queremos ser parte de la gran historia del Málaga.

Suscríbete para seguir leyendo