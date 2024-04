El Málaga CF se queda a tres puntos de la segunda plaza

El Málaga CF puede estar contento con el desarrollo de la jornada. Ya solo faltan seis partidos, pero la parte de arriba se ha vuelto a apretar sin atender al Castellón, ya con el camino abierto para seguir matemáticamente equipo de Segunda División en las próximas semanas tras vencer al Recreativo Granada (2-0). Sin embargo, el premio de ser segundo sigue siendo muy codicioso y en ello trabaja el conjunto blanquiazul.

La sorpresa llegó el sábado con la derrota del Córdoba frente al Alcoyano (0-1). Sorpresa porque los de Iván Ania no perdían un partido desde el 4 de enero, no por el nivel de los alicantinos, ya que vencieron al Málaga CF y volvieron a repetir antes los blanquiverdes. No obstante, lideran la carrera con 64 puntos, 3 más que el equipo de Pellicer (61). Y ojo al 28 de abril: visita al Nuevo Arcángel. Ahí va a estar la temporada.

El que ha confirmado su despertar es el Ibiza, tercero con 63 puntos. El conjunto balear sumó su segundo triunfo consecutivo tras vencer al Atlético Baleares (0-1). Ha resucitado, pero también lo hace con mucho sufrimiento porque solo un gol de Álex Gallar en el minuto 78 firmó la victoria.

Los rivales también aprietan

No solo cumplió el Málaga CF con la oportunidad de acercarse a la segunda plaza, sino también con la presión de los equipos de abajo. El Ceuta barrió al Linares (4-0), el Recreativo de Huelva superó por la mínima al Real Madrid Castilla (1-0) y el Real Murcia se impuso ante el Melilla (2-0). Así, la distancia de los blanquiazules con la sexta plaza de los onubenses sigue siendo de 9 puntos.

Jornada 33

Con seis partidos para llegar al final, Primera RFEF ya presenta un duelo directo: Málaga CF-Real Murcia (domingo, 12.00 horas). Además, también habrá Atlético Sanluqueño-Recre (sábado, 20.00 horas), UD Ibiza-Atleti B (domingo, 12.00 horas), Ceuta-Atlético Baleares (domingo, 12.00 horas) e Intercity-Córdoba (domingo, 20.00 horas).