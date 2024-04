Tres titulares del Málaga CF, apercibidos de sanción en el tramo final

Al Málaga CF le quedan seis partidos en los que va a tener que cerrar su puesto en el play off y después intentar acabar la temporada regular en la posición más alta posible. Real Murcia, Córdoba, Mérida, San Fernando, Antequera CF y Real Madrid Castilla es el camino final. Todos ellos van a ser fundamentales, especialmente los dos próximos encuentros, pero en todos ellos va a haber un temor en los planes de Pellicer.

A pesar de que su intención sea repartir minutos entre la plantilla para que todos los futbolistas lleguen a la lucha por el ascenso en plenas condiciones, el técnico blanquiazul es consciente de cuál es la columna vertebral de este equipo. Tan solo las lesiones de Dani Lorenzo y Einar Galilea han variado los planes en las últimas semanas, y una tarjeta amarilla podría volver a hacerlo.

Víctor, Manu Molina y Roberto

Víctor García, Manu Molina y Roberto están apercibidos de sanción. Cada uno de ellos cuenta con cuatro tarjetas amarillas, por lo que una más les dejaría fuera de uno de los seis partidos que quedan por delante. Especialmente peligroso es lo que pueda ocurrir este domingo ante el Murcia porque si alguno de los tres es amonestado, se quedarán fuera del importantísimo Córdoba-Málaga del 28 de abril.

Víctor García ha recuperado la titularidad en el lateral izquierdo. / Jorge Ropero / Agencia LOF

Todos ellos están más que asentados en el once titular, pero la preocupación llega especialmente con el delantero. El cordobés está firmando registros históricos esta temporada con el conjunto blanquiazul. Sus 14 goles hablan por sí solos y no hay demasiados jugadores que estén contribuyendo a las labores ofensivas en los últimos encuentros. Aunque Manu Molina también ha demostrado la importancia que es su ausencia.

Nelson, Juande y Genaro, en el filo

No obstante, no son los únicos que corren peligro, aunque no de forma inmediata. Nelson Monte y Genaro tienen ocho tarjetas, mientras que Juande tiene tres. En cuando reciban una amarilla más en alguno de los partidos restantes, estarán de lleno en la zona de peligro y no son jugadores sobre los que existan demasiados recambios.

Así que esta es la situación con la que llega el Málaga CF a final de temporada. Quedan seis partidos y todo apunta a que en los seis va a haber objetivos en juego. Cerrar el play off o certificar la posición más alta. Lo que es seguro es que son muchos e importantes los peligros con los que va a jugar el equipo desde este domingo.