Málaga CF - Real Murcia: primera parada por el play off

El Málaga CF se enfrenta a partir de este domingo a las dos semanas más duras de lo que queda de calendario liguero. Dice la clasificación que todo lo que venga desde ahí será más liviano. Pero lo que nadie puede negar es que el equipo blanquiazul va a cruzarse ahora con dos de los equipos más peligrosos del grupo II de Primera RFEF: Real Murcia y Córdoba, 7º y 2º respectivamente. Y con una potencial recompensa muy golosa e importante.

Son 18 puntos los que hay en juego y son 10 los que separan al Málaga CF del Recreativo de Huelva -los 9 que marca la clasificación y 1 más por tener el average a favor-. Seis jornadas es lo que hay por delante, parece que queda un mundo aún para tirar de calculadora, pero estos dos partidos podrían cerrar casi matemáticamente la clasificación blanquiazul para luchar por el ascenso en el play off, ya a final del mes de abril. Con la reestructuración de objetivos más cercanos, es el más inmediato. Ya después tocará hablar de la segunda plaza.

Primera parada: Murcia

Para aspirar a ella, cada fin de semana es fundamental y el esprint final continúa con un rival directo: el conjunto grana y sus 2.000 aficionados van a visitar La Rosaleda este domingo (12.00 horas) con esa quinta plaza entre ceja y ceja. No parece que Málaga CF y Real Murcia aspiren a quedar en el mismo lugar. No obstante, eliminar a rivales que vienen apretando muy fuerte desde abajo siempre es una buena noticia. Los de Pablo Alfaro pueden ser uno de ellos.

Conseguir la victoria en La Rosaleda es una obligación este fin de semana para mejorar el sinsabor que se quedó en los dos últimos empates contra Linares y Ceuta. El equipo necesita recuperar el calor con su afición, la racha que había logrado alcanzar tras perder frente al Castellón. En cualquier deporte, todos los objetivos pasan por cumplir en casa, ahora es una necesidad

La victoria, en ese caso, dejaría un regalo al Málaga CF y a los suyos: dejar matemáticamente fuera de la pelea directa al Murcia. En estos momentos, 11 puntos separan a ambos conjuntos. La diferencia pasaría a ser de 14 siempre y cuando el triunfo se quede en Martiricos, pero hay que recordar que serían en realidad 15 -los 14 de la clasificación y el +1 de tener el average a favor-. Por lo que quedando 15 puntos en juego una vez acabe el fin de semana, sería imposible que los de Alfaro dieran caza a los de Pellicer.

Jornada importante

También es una jornada en la que hay que prestar mucha atención a lo que ocurra en otros estadios. El Atlético Sanluqueño recibe el sábado (18.00 horas) al Recreativo de Huelva, ahora sexto. El Ibiza, por su parte, jugará en Can Misses ante el Atlético de Madrid B (12.00 horas). El filial rojiblanco podría poner en muy serios problemas al equipo balear, muy limitado en las últimas semanas, si ofrece el mismo rendimiento que ante el Málaga CF. Mientras que el Córdoba se traslada para jugar contra el Intercity (18.00 horas).

A partir de ahí habrá que rehacer cuentas y habrá que poner el foco en ese derbi andaluz que podría dictar sentencia de cara a la segunda plaza. Antes toca cumplir con el play off y este fin de semana puede ser muy importante para eliminar a uno de los rivales que puede dar un susto. No será fácil porque no llega, precisamente, muy mal en Murcia, ni siquiera mal, pero el Málaga CF deberá hincar el diente en este partido esencial para respirar respecto a los que vienen por detrás.