La enfermería sigue sin dar buenas noticias

El Málaga CF se citó de nuevo este jueves en las instalaciones de La Rosaleda para seguir poniendo a punto los detalles de cara a la visita del Real Murcia (domingo, 12.00 horas). El conjunto blanquiazul tiene la oportunidad de dejar fuera de la lucha personal a un rival directo -ahora mismo 7º-. Por lo que recurrió Pellicer a sesión de vídeo, ruedas de pase, trabajo táctico en dos grupos y situaciones de partido en campo reducido.

Noticias no hay en la enfermería y no es una buena señal teniendo dos partidos tan importantes en este tramo del calendario. Einar Galilea y Juan Hernández siguieron avanzando en sus procesos de recuperación, y no parece que vayan a estar presentes en el banquillo de Martiricos. Especialmente sensible la ausencia del central porque había sido la pareja indiscutible de Nelson Monte.

Mientras tanto, el cuerpo técnico tendrá que contar con los mismos jugadores con los que planteó el partido ante el Atlético de Madrid B. Adrián Pereda, Murillo, Izan Merino y Ochoa completaron el grupo de trabajo este miércoles. El equipo volverá a entrenar este viernes a partir de las 10.30 horas.

España sub-18

Con los que no podrá contar Pellicer la semana que viene serán Antoñito Cordero e Izan Merino. Los dos canteranos estarán con la selección española sub-18 para los enfrentamientos contra Suiza en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Dichos partidos se disputarán el martes 23 y el jueves 25 de abril, a las 18.00 horas y 12.00 horas, respectivamente