Pellicer: "Toca reengancharnos a la victoria delante de nuestra gente"

Sergio Pellicer compareció este viernes en rueda de prensa a dos días de recibir en Martiricos al Real Murcia (domingo, 12.00 horas). En el Málaga CF existe una idea muy clara: "El gran objetivo pasa por La Rosaleda". Así lo aseguró el técnico blanquiazul y con ello habrá que cumplir ante "un equipo que ha cambiado mucho", y en lo que considera "un ensayo de play off".

Real Murcia

"Es un equipo que ha cambiado mucho, no tiene nada que ver. Cuando vemos el partido de la ida, no tiene nada que ver, lo ha cambiado todo. También es cierto que es un club con mucha historia, una plantilla hecha para estar arriba y ahora lo está haciendo en un contexto muy complicado tras la primera vuelta. Conceden muy poco, hacen los partidos muy largos, es uno de los equipos que menos tiros recibe a puerta, de los que más duelos defensivos gana... Nos van a llevar a estar totalmente diferentes al partido de allí. Contentos por la victoria en Madrid, pero el gran objetivo pasa por La Rosaleda. Venimos de dos empates, toca reengancharnos a la victoria delante de nuestra gente. Es un ensayo de play off por el estado de forma del rival. Muy confiados viendo entrenar a mi equipo, va a ser partido muy duro. Hay que afrontarlo con mucho atrevimiento, es un momento para jugadores con muchísima personalidad. Es un momento muy importante, no queda absolutamente nada".

Estado de la plantilla

"Einar y Juan ya han empezado. Sí que es verdad que ha sido una sesión de descarga. Han probado y mañana probarán, no creo que puedan estar al 100%. Con Ramón seguimos con el proceso de ese plan de trabajo que tenemos con él. Lleva dos días de carga importante y acumulando entrenamientos para estar al 100% cuanto antes. Genaro ha tenido una pequeña molestia, esperemos que no sea nada".

Ganar en La Rosaleda

"Creo que desde Linares no estuvimos bien, Ceuta era muy complicado y el otro día, a pesar de hacer una buena primera parte, hay que valorar que cuesta muchísimo, una victoria muy importante. Tenemos que saber diagnosticar los puentes fuertes y débiles para saber el porqué de cada resultado. Estamos viendo cosas positivas. Delante de nuestra gente hay que dar el punto de antes con esa racha importante. Hay que reengancharse. Las victorias suben el estado de ánimo, ahora más que la cabeza es tremendamente importante".

Partido clave

"Siempre decimos que es el más importante, pero es clave este partido porque, aunque no matemáticamente, conseguiríamos el primer objetivo para seguir luchando por esa meta. El rival está haciendo una segunda vuelta brutal y alejaríamos a ese rival. No sería liberarnos, sino reafirmarnos y pelear para saber que en estos cinco partidos hay que dar lo mejor. Lo primero que hay es que certificar para darle continuidad y transmitir esa energía positiva".

Estado de ánimo

"Es cierto que la competición nos marca mucho. En dos semanas podemos pasar de un optimismo desmedido a un pesimismo que contagia. Tenemos que tener la realidad positiva de ser eficaces y prácticos para tener equilibrio de cara a la victoria. Es la entidad del rival y delante de nuestra gente, cada vez queda menos. Va a ser muy importante que estemos activos. Los números del rival marcan lo difícil que va a ser. Tenemos que dar nuestra mejor versión en todos los aspectos".

¿Cambios en el once?

"Puede ser o no. Es un momento para todos. Sabemos que tienen que ser partícipes y habrá quienes participen menos. Viene el momento de la verdad y tenemos jugadores rebeldes, de muchísima personalidad. Esto se convierte en un casting, el rendimiento se actualiza constantemente. Hay que diagnosticar y mejorar porque estaremos preparados. Tengan 10 ó 60 minutos, son momentos de calidad y estoy incidiendo muchísimo. Todos quieren ser protagonistas, lo entiendo, y ahí estamos los guías para saber gestionarlo. Sabemos quién va a romper la puerta, estoy contento de cómo lo están haciendo".

El Málaga CF viene de ganar ante el Atleti B. / Agencia LOF

Sumar de tres en tres

"Lo que queremos es sumar tres y sumar el máximo de puntos. Sabemos lo importante que es ganar el partido, es un gran porcentaje para seguir en ese hipotético play off. Lo que hay que hacer es competir al máximo y ser ambicioso. Es muy importante llegar bien. No tenemos que pasarnos, pero tenemos que llegar bien y conseguir este primer partido, después el máximo número de puntos para pelear por todo".

Capacidad goleadora

"Somos el quinto o el sexto. Tenemos un jugador que está sorprendiendo por ese registro goleador que es Roberto. Se lo ha ganado con su trabajo y el trabajo del equipo. Creo que somos el tercer equipo que más tira a puerta, el segundo que más centra. Es cierto que nos falta ese último pase de precisión para encontrar más probabilidades de conseguir gol. Hay que dar un pase adelante. Confío en los centrales a balón parado, en la segunda línea. En Alcoy, sin Roberto, marcamos tres goles. Hace poco visteis un partido top que llegó a penaltis. Me gustaría atacar como el City y defender como el Madrid. Vamos a intentar mejorar los registros, pero hay cosas buenas. Nosotros somos mucho más ofensivos de lo que la gente dice".

Nivel de confianza

"Yo tengo un pensamiento de realidad, pero positivo. La realidad es la que es, pero intento ser positivo porque es lo más importante. Tenemos que gestionar muchísimas situaciones. No podemos gestionar la conducta de los jugadores, hay que convencerlos y hacerles creer que hay que llegar en el mejor momento".