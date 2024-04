Málaga CF - Real Murcia: ensayo de play off

Lo dijo Sergio Pellicer en la rueda de prensa previa: «Es un ensayo de play off». No hay que añadirle ni una coma porque es lo que es este Málaga CF-Real Murcia (12.00 horas/FEF TV). Se acerca el final de la temporada regular y, aunque se haya escapado el objetivo vía directa, todo el mundo es muy consciente de lo que hay en juego. Y no habría mejor partido que la visita de un histórico del fútbol español para saborear lo que se va a vivir en el mes de junio en La Rosaleda.

A lo largo de la semana se ha hablado en incontables ocasiones del play off. Puede haber sido repetitivo, pero es todo sobre lo que gira este encuentro, solo hay que ver la clasificación. El Málaga CF es 4º y el Real Murcia es 7º. En puntos están algo más lejos (11), pero lo cierto es que los dos se juegan lo mismo. Con el paso de las semanas en Martiricos querrán acabar segundos y los granas quintos, pero ahora mismo hay un objetivo común: el play off.

Y lo cierto es que el equipo blanquiazul tiene en su mano su propio reto y también el de su rival. Sin que las matemáticas lo hagan aún oficial, los de Sergio Pellicer se asegurarían prácticamente ser como mínimo quintos y a la vez que la lucha del Real Murcia se reduzca a lo mínimo posible, que sería con el Ceuta, ya que la caza a los malagueños sería imposible. Ahí sí que salen los números.

El Málaga CF ganó 1-4 en su visita a Murcia. / Juan Carlos Caval

Importancia cualitativa

Al margen de toda la clasificación, también es importante la victoria en cuestiones cualitativas. El Málaga CF puso fin a la racha del triple empate con un triunfo ante el Atlético de Madrid, pero las dudas siguen estando ahí. El margen de mejora ahora mismo es infinito, el equipo no logra ser constante. El partido contra el filial rojiblanco es el mejor ejemplo. Una primera parte muy buena, con fútbol, y una segunda mitad en la que los jugadores dieron varios pasos hacia atrás para defender el resultado.

Cambios con respecto a ese día no parece que vaya a haber. Einar Galilea y Juan Hernández tan solo han podido entrenar desde el viernes, y Pellicer ya confirmó que no van a estar al 100%. Si entran en la convocatoria, se quedarán en el banquillo. A partir de ahí, es posible que el cuerpo técnico pueda incluso repetir alineación por primera vez en la temporada.

La única variación podría llegar en la vuelta al once de Ferreiro. El gallego se quedó en el banquillo en el Cerro del Espino, probablemente, por la amenaza constante y la verticalidad de los jugadores de banda del Atleti B. Larrubia salió en su lugar y ahora el ‘7’ podría volver para poner sobre el terreno de juego toda la experiencia y la sabiduría que ya ha demostrado en otras ocasiones.

Real Murcia, otro histórico

Porque de experiencia y sabiduría también va muy sobrado el rival del Málaga CF. No está siendo la temporada que esperaban, seguro que no para lo que habían construido el equipo durante el mercado de fichajes, pero de la mano de Pablo Alfaro han conseguido remontar el vuelo para competir por el play off. Sus últimos cinco partidos así lo avalan: 4 victorias y 1 empate, ningún gol en contra y en el mejor momento de forma de todo el curso.

Otros años podríamos hablar de un partido de Primera División. El fútbol les ha vuelto a unir en la tercera categoría con un objetivo común: regresar al lugar que les vio triunfar. Para ello hay que dar varios pasos antes. La Rosaleda tomará la palabra, incluso desde antes del pitido inicial con una gran fiesta en las gradas.