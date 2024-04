De la Torre: "Queremos tener cubierta en La Rosaleda como en el Bernabéu"

Si bien la pasada semana habló José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, sobre el proyecto de la Nueva Rosaleda, Francisco de la Torre pasó este lunes por los micrófonos de Deportes Cope Málaga para profundizar, entre otros muchos asuntos, en la candidatura de Málaga para ser sede del Mundial 2030.

No obstante, el alcalde anunció ideas o aristas del proyecto que no se habían conocido hasta el momento. Una en concreto no pasó nada desapercibido: "Queremos hacer algo no solo deportivo, la ambición es tener cubierta, como en el Bernabéu, pero a nuestra escala. Techar La Rosaleda y colocar el césped con deslizamiento horizontal y no vertical, como ha hecho algún club inglés. Es una buena oportunidad para la ciudad y hay que reflexionar sobre ello".

Así será la nueva Rosaleda. / La Opinión

Aunque no será un objetivo fácil. Al margen de los estudios tengan que culminarse antes de comenzar con la obra en 2025, las cifras del presupuesto están cambiando. Si antes se hablaba de 110 millones de euros como techo, los márgenes van a subir. De ahí, que el objetivo de todas las partes sea ver "si hay iniciativa privada que nos permita descargarnos de toda la inversión".

Porque es evidente que La Rosaleda no solo sería un estadio de fútbol, sino que la intención pasa porque pueda "acoger acontecimientos culturales". ¿El impedimento? El instituto, ya que "habría que expandir el estadio hacia el norte" y "negociar con la consejería de Educación para resolver su situación".

El objetivo es que La Rosaleda sea mucho más que un campo de fútbol. / L. O.

Metro

Otro tema que parece haber quedado resuelto es la llegada del metro a La Rosaleda. Las comunicaciones del estadio siempre han sido una prioridad para la FIFA, pero no parece ser el principal foco de atención de las instituciones malagueñas: "El metro está cerca y se puede acercar un poco más, pero no es un requisito necesario, sobre todo inciden en el tema de las plazas de aparcamiento. Estamos en un momento complejo, pero muy interesante", declaró De la Torre.

Ubicación fija

Y no desaprovechó la oportunidad, como otros muchos representantes ya han hecho, de zanjar el debate de la ubicación de La Rosaleda. Sí se llegó a plantear la idea de hacer el nuevo campo de fútbol en los alrededores del Martín Carpena. Aunque "es una buena oportunidad también para proyectar y promocionar la zona norte de la ciudad y que no abandonamos esta zona", explicó el alcalde.