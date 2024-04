Arrabal, sobre Málaga y el Mundial 2030: "Estamos muy ilusionados, pero hay que rebajar la euforia"

Traer el Mundial 2030 a La Rosaleda sigue siendo el objetivo de una ciudad en la que los pasos se aceleran con el avance de los meses. Todas las instituciones se han encargado de dar un mensaje muy esperanzador. Es cierto que Málaga, más allá de la reforma del estadio de Martiricos, cuenta con factores privilegiados frente a otras ciudades, pero ahora ha llegado el momento de la prudencia.

Jose María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga para ofrecer una nueva actualización sobre el tema: "Las condiciones de Málaga son inmejorables. No estamos en posición de vender la piel del oso antes de cazarlo. Hay un trabajo diario muy intenso para seguir definiendo lo que queremos hacer, tiene que ser un proceso continuo. No es momento de descorchar el champán. Es un acontecimiento de los que te sitúan en el mundo. Nos estamos vaciando".

En ese proceso ocupa un lugar esencial la ampliación de La Rosaleda. Un proyecto para el que ahora se busca dar un impulso mediante empresas privadas: "Las piezas del puzzle se centran en de qué manera podemos mejorar la infraestructura para atraer capital externo y darle el mejor servicio al público. Su rentabilidad está absolutamente garantizada", reconoció el secretario.

Sin embargo, lo que no cambia es el debate sobre la ubicación del estadio de Martiricos. ¿Algo más lejos de la capital o donde se encuentra ahora? Arrabal lo tiene claro: "Se está abandonando la fórmula de que las instalaciones se vayan al extrarradio Porque cuesta mucho darle uso diario. Hay que buscar que sea una actividad que regenere la actividad de la ciudad. La idea no solo es que la ciudad, sino que la infraestructura dé la posibilidad de darle nuevos usos. Málaga ha hecho cosas muy bien, pero hay margen de mejora. La ampliación de La Rosaleda no es el fin, es un medio".

Mientras tanto, solo queda esperar que se vayan produciendo las gestiones oportunas. ¿Cuánto? El secretario general para el Deporte avisó de que aún hay sedes desconocidas para el Mundial 2026, aunque se muestra optimista para que este mismo verano Málaga sepa si formará parte de la cita internacional en 2030.