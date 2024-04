El Málaga CF ya vigila el grupo I para el play off

Son cinco jornadas las que restan para el final de la temporada regular y la Primera RFEF ya va dando los últimos pasos para conocer qué equipos se van a jugar los diferentes objetivos. Con el Deportivo de La Coruña y el Castellón algo distanciados en el camino del liderato que lleva por la vía rápida a Segunda División, el Málaga CF ya vigila la clasificación de los dos grupos para dilucidar cuál será el camino a seguir en la lucha por el ascenso.

Antes habrá que conocer qué ocho equipos - del 2º al 5º de cada grupo- estarán en esa pelea y no habrá que tardar demasiado. El 26 de mayo finaliza la fase regular con todos los horarios unificados y a partir de ahí llegará la hora de la verdad. El 1/2 y 8/9 de junio se disputarán la ida y la vuelta de las semifinales, y el 15/16 y 22/23 de junio las finales.

Posibles rivales

Se da la casualidad de que, aunque aún quedan 15 puntos en juego, los cuatro equipos de ambos grupos ya tienen cierta ventaja clasificatoria. En esa batalla de quedar entre el segundo y el quinto puesto están en un lado Barcelona B, Nàstic de Tarragona, Ponferradina y Celta B, mientras que en el otro residen Córdoba, UD Ibiza, Málaga CF y Ceuta como grandes candidatos.

Sergio Pellicer ya ha confirmado en varias ocasiones que vigila desde hace semanas todo lo que ocurre en el grupo I y hace bien porque está predeterminado el cruce de emparejamientos. El 2º y el 5º se enfrentan en la primera semifinal, mientras que en la otra lo hacen el 3º y el 4º con ventaja de campo para el equipo que mejor haya acabado en la clasificación. Así que la eliminatoria blanquiazul, si todo acabase así, sería Nàstic - Málaga CF con el primer encuentro en La Rosaleda.

El equipo catalán es, precisamente, la mejor defensa de la categoría con solo 19 goles encajadas por los 21 de los de Martiricos. Ambos ya se cruzaron en diciembre de 2022, donde los de Tarragona ya eliminaron a los blanquiazules en la Copa del Rey.

Aunque son solo conjeturas, ya que todo podría cambiar. De hecho, es el objetivo por parte de los malagueños de cara a llegar a la segunda plaza que ahora tiene el Córdoba. No solo tiene como gran ventaja el factor cancha a favor a al jugarse ahí el partido de vuelta. En caso de que el cruce llegue empatado al término de la prórroga, no hay penaltis y ganará el equipo que haya quedado mejor clasificado.

El Barcelona B es el segundo clasificado del grupo I. / FC Barcelona

Caso del Celta B

No obstante, se vuelve a dar la paradoja de que los clubes de Primera RFEF no solo tienen que mirarse entre ellos mismos, sino que también lo tienen que hacer con Primera División y es que la presencia del filial vigués en el play off está supeditada a lo que haga el Celta. La RFEF ya ha confirmado que, al terminar ambas categorías el primer fin de semana, si el primer equipo desciende, el equipo de categoría inferior no lucharía por subir a Segunda División y dejaría su puesto al siguiente clasificado.

En estos momentos, el Celta sigue siendo 17º y son seis puntos lo que le separan del Cádiz, ya en puestos de peligro. Por delante tienen seis jornadas -por las cinco de la categoría de bronce- para que en Primera RFEF se puede conocer definitivamente qué ocho equipos pelearán por las dos plazas de ascenso.

Es lo que tienen por delante todos y el trabajo que le queda pendiente al Málaga CF: Córdoba, Mérida, San Fernando, Antequera y Real Madrid Castilla. Cinco partidos en los que hay que cumplir y esperar a que el conjunto de Iván Ania falle, además, de en el partido que les enfrenta este domingo (16.00 horas), para aspirar a esa segunda plaza. El camino para llegar en el mejor momento al play off.