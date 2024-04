Córdoba CF - Málaga CF: primer round por la segunda plaza

El Málaga CF tiene este domingo el partido más importante de la ‘nueva’ temporada. Según han ido pasando los meses, la trascendencia de los encuentros ha ido cambiando. Estuvo en el foco la visita del Castellón en el inicio de la segunda vuelta, aquellos duelos en los que la distancia con el líder era de solo cinco puntos... Y ahora, una vez la atención ha quedado puesta en conseguir la segunda plaza, llega el Córdoba: el primer round por alcanzar la meta.

El equipo de Iván Ania es el que actualmente ocupa esa posición que desean los blanquiazules y también el Ibiza -tercero-. Una segunda mitad de campaña impresionante le ha colocado solo por detrás del conjunto entrenador por Dick Schreuder. Por lo que se presenta en este último esprint como el equipo a batir por todos los de detrás.

Sergio Pellicer va a poder contar con casi toda la plantilla -a excepción de Juanpe y Haitam- y es una muy buena noticia porque el equipo está obligado a ganar si quiere soñar con dar caza a su nuevo objetivo. Además, el Nuevo Arcángel le va a recibir con el mejor ambiente de la temporada, pero lo único que interesa es recoger la estela dejada con la victoria en el Cerro del Espino ante el Atleti B.

¿Por qué está obligado a ganar el Málaga CF? Porque no depende de sí mismo para acabar segundo. El empate ante el Real Murcia (0-0) fue el detonante que dejó a los de Martiricos a más de un partido de distancia del Córdoba. Por lo que este encuentro del domingo (16.00 horas), pase lo que pase, no va a mover a los blanquiverdes de esa segunda plaza. En cualquier caso, podría dejar a los blanquiazules a dos puntos de distancia y con el average a favor, pero no habrá ningún cambio más.

Además, no hay que olvidar lo que viene por detrás. El Ceuta es, ahora mismo, el segundo equipo más en racha de la competición. Ha sumado recientemente cuatro victorias y un empate. Parece algo lejos con esos seis puntos de diferencia, pero todo lo que no sea un triunfo acortaría la distancia considerablemente con cuatro jornadas por delante y el average en favor de los de José Juan Romero.

Nélson Monte y Genaro intentan rematar un balón ante el Córdoba. / Gregorio Marrero

Calendarios

Así que, solo pensando en el triunfo de este domingo, el Málaga CF se acoge ahora al calendario. La buena noticia es que, aparentemente, da un respiro. Tras el Córdoba, aterriza en La Rosaleda el Mérida, después habrá que viajar a San Fernando, llegará a Martiricos el Antequera CF en la segunda parte del derbi provincial y se cerrará la temporada en Valdebebas contra el Real Madrid Castilla.

Al Córdoba le queda por delante el Recreativo Granada -ya descendido, aunque muy liberado tras firmar su sentencia-, el Atlético Sanluqueño, el Ibiza y el Algeciras. Atención al partido con el conjunto balear en la penúltima jornada, ya que tendrá incidencia directa en la clasificación del Málaga CF sea quien sea el ganador.

Hasta entonces aún queda largo y tendido, ahora toca poner toda la atención en el partido de este fin de semana. El primer round por la segunda plaza. La primera obligación antes de esperar un segundo tropiezo del Córdoba de cara a terminar la jornada 38 como segundo mejor equipo del grupo II de Primera RFEF.