El Málaga se vuelve a diluir en una gran cita (1-0)

En la presente temporada, el Málaga CF cuenta con varias asignaturas pendientes. Si bien la más reciente venía siendo la incapacidad de vencer en La Rosaleda, la de hacer frente a sus rivales directos es la más manifiesta. En los diez partidos que ha disputado ante los cinco equipos que lo acompañan en las seis primeras plazas de la categoría apenas suma dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El encuentro ante el Córdoba en el Nuevo El Arcángel no fue una excepción (1-0), sino una confirmación de que los blanquiazules no dan con la tecla en las grandes citas.

Arropado por más de 1.500 incansables malaguistas, se diluyó en el feudo de un Córdoba que sigue demostrando por qué es el mejor equipo de la segunda vuelta del Grupo 2 de Primera RFEF; apretó desde el comienzo, logró adelantarse a balón parado en el inicio de la segunda mitad y desde entonces neutralizó sin mayor apuro las intenciones malaguistas de lograr el empate.

Los de Iván Ania, que se asientan aún más en una segunda posición que parece tener grabado a fuego su nombre, supieron controlar los tiempos de un partido en el que el Málaga fue de más a menos.

Comienzo trepidante

El choque comenzó agitado, pues desde una primera posesión malaguista que desembocó en un necesario despeje de Alfonso Herrero ya se podía intuir el colmillo cordobesista. Los locales protestaron un posible penalti de Manu Molina sobre Adilson justo antes de alcanzar la decena de minutos. Además, el extremo portugués contó con la ocasión más clara de la primera mitad al quedar mano a mano ante el mencionado guardameta malaguista.

El Málaga, por su parte, sí contó con llegadas aunque numéricamente escasas en los primeros 45 minutos. En el 12', Larrubia no creyó en un balón a la espalda de la defensa por una posible falta en la disputa por el espacio. Cuando se quiso rehacer dentro del área, estrelló el esférico contra el poste.

Kevin Medina, Víctor García y el propio Larrubia amenazaron la portería blanquiverdes con disparos desde fuera del área, con especial peligro por parte del ejecutado por el lateral de Hospitalet de Llobregat. A pesar de ello, el Málaga no encontró el punto a una primera mitad en la que cometió numerosos errores no forzados en la circulación, especialmente por parte del triángulo que constituía el carril derecho: Diego Murillo, Manu Molina y David Larrubia. Desde entonces, los de Sergio Pellicer no generaron el suficiente peligro para atemorizar a un Córdoba que se sintió más cómodo con el paso de los minutos.

Excesiva permisividad

En un duelo en el que las ocasiones peligrosas ostentan un precio tan caro, el cuadro boquerón concedió con excesiva permisividad el primer y único tanto cordobesista. En el minuto 57, el exmalaguista Kuki Zalazar ubicó el balón en el segundo palo desde un saque de esquina. Fue entonces cuando Carlos Albarrán reinó en el área. Un recién entrado Jokin Gabilondo perdió la marca con facilidad y autorizó a que su homónimo en el lateral diestro cabecease a portería. Poco más pudo hacer un Alfonso Herrero que anduvo cercano a detener el remate (1-0).

Adilson finaliza una ocasión de peligro ante Alfonso Herrero. / A. J. González

Tras ello, el necesario arreón blanquiazul no fue tal. Las sustituciones apenas agitaron un choque que parecía estar en el punto de cocción idóneo para el Córdoba. Las llegadas a cuentagotas de los costasoleños no presentaban el suficiente veneno como para alterar a los locales, que supieron navegar hasta el final del partido esquivando cualquier posible sobresalto.

El único suspiro llegó en la última jugada del encuentro, donde un balón muerto quedó en los pies de un Antonio Cordero que no logró rematar con finura, embolsando Carlos Marín el cuero para enterrarlo en el cumplido tiempo de descuento.

Desaprovecha así el Málaga una nueva oportunidad de oro para conquistar la tercera posición de la tabla clasificatoria tras la derrota del Ibiza en Antequera.