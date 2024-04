Los resultados ante rivales directos, un peligro pensando en el play off

Salvo hecatombe fatal, el Málaga disputará el play off de ascenso a Segunda División. Actualmente, ocupa la cuarta plaza, aunque se encuentra inmerso en la pelea por la tercera ante el Ibiza, cuya diferencia es solo de un punto. Sin embargo, la derrota en el Nuevo Arcángel y, en especial, las sensaciones ofrecidas, hacen encender las alarmas de cara al play off.

Resultados preocupantes

Al Málaga se le atragantan los rivales de arriba, eso es un hecho. Los de Pellicer no suelen encontrar su mejor versión ante los mejores posicionados de la tabla clasificatoria y es un síntoma peligroso de cara a las eliminatorias de ascenso, en las que, como no puede ser de otra manera, se enfrentarán los mejores equipos de ambos grupos. En los enfrentamientos ante los cinco equipos que lo acompañan en las seis primeras posiciones, el equipo malagueño tan solo ha logrado dos victorias en esos diez partidos disputados. Fueron ante Real Murcia en la Condomina, con un sonado 1-4 en el que fue uno de los mejores partidos del curso, y el triunfo ante el Ibiza en La Rosaleda del pasado mes de marzo. Y, sin pretender desmerecer dichas victorias y con la humildad necesaria para reconocerlo, ambos choques llegaron en el peor momento de pimentoneros e ibicencos, algo que no debe desprestigiar las victorias malaguistas pero sí contextualizarlas.

Además, ha cosechado cuatro empates, ante Córdoba, Ceuta y Real Murcia en casa e Ibiza en Can Misses. Cuatro partidos con diversas diferencias entre sí pero sin encontrar en ninguno de ellos a un Málaga superior a su rival. Los otros cuatro choques ante los mencionados equipos son derrotas, contabilizando los dos partidos ante el Castellón y las visitas a Ceuta y Córdoba.

Si bien en la primera jornada en Castalia los de Martiricos merecieron empatar, la cara ofrecida en el resto de ellos dejó que desear, especialmente en el Alfonso Murube, pues remontan los blanquiazules el tanto inicial ceutí para volver a ser remontados.

A falta de cuatro jornadas, la aspiración debe ser el puesto más alto posible. Entonces, llegarán los play off.

Sensaciones demoledoras

No son los resultados la única preocupación de los duelos directos. Las sensaciones son las que agravan el devenir de la situación. El Málaga parte a los enfrentamientos ante los equipos de la zona alta con intención de vencer, pero sin convencimiento, o al menos es lo que evidencia en el verde. En la primera fecha pudo haber empatado ante un Castellón que acabó certificando el triunfo en casa, pero en la vuelta, el Málaga se vio como un equipo incapaz de molestar a los orellut, que se han mostrado como un equipo superior durante el curso acorde a su importante apuesta económica. Sin embargo, ante el Ibiza en la isla, el Ceuta y el Córdoba, no se mostró superior. En la ida ante cordobesistas e ibicencos, fue un Haitam Abaida que se encuentra en proceso de recuperación el que rescató sendos empates ante la falta de pegada e ideas en campo rival.

El Málaga está inmerso en la recta final y debe completar sus deberes de cara al verano.