El Málaga CF dice adiós a la segunda plaza

¿Ha llegado el momento de decirle adiós a la segunda plaza? Es casi definitivo después de que el Málaga CF sucumbiera este domingo ante un Córdoba CF al que tenía que superar para seguir mirando hacia arriba. No solo no ocurrió (1-0), sino que la afición local del Nuevo Arcángel pudo celebrar la victoria que les deja prácticamente firmada la posición de mayor ventaja en el futuro play off por el ascenso. Ya pueden pelear los demás.

Era la última bala y aún es más dolorosa la derrota cuando el Ibiza ya avisó por la mañana que se presentaba una ocasión de oro para los blanquiazules cuando solo con un empate acabarían la jornada en la tercera plaza. El equipo balear continúa en su particular caída libre, esta vez con derrota ante un gran Antequera, y solo el desastre de los de Sergio Pellicer les mantiene como tercer clasificado con 63 puntos, uno más que el Málaga CF, ya muy lejos de los 70 del Córdoba cuando solo quedan 12 en juego.

Lucha en la frontera del play off

Solo se podrían rescatar buenas noticias con respecto a los que persiguen al cuadro blanquiazul. El Ceuta -5º, con 56 puntos- perdió ante un Real Murcia que sigue creyendo en el play off. El cuadro de Pablo Alfaro dejó la victoria en casa y ahora se colocan con 54 tantos, a 8 de los de Martiricos, aunque el average les juega en contra gracias al 1-4 de la ida con el que cayeron.

El Málaga CF no debería tener problemas por su ventaja de 9 puntos con el Murcia. / Gregorio Marrero

Así las cosas, se acaban las posibilidades de mirar mucho más arriba de la tercera plaza. Tampoco debería haber grandes problemas para cerrar la pelea por el ascenso, la distancia con el Real Murcia es amplia con los 12 puntos que quedan en juego. El problema ahora es que quedar tercero, cuarto o quinto cambia mucho la eliminatoria y el equipo blanquiazul no da síntomas de sacar la cabeza del pozo en el que está metido ahora.