Agotadas las entradas del Málaga - Nástic a expensas de la remesa del jueves

La Rosaleda fue una caldera el pasado sábado, en la visita del Celta Fortuna, pero la afición malaguista ya ha comenzado a preparar el ambiente que se vivirá en Martiricos el próximo encuentro, recibiendo al Nástic. Prueba de ello es que, a expensas de las entradas que liberen los socios que han acudido a Martiricos cinco o menos veces, no hay entradas disponibles para el choque.

El Málaga CF puso a la venta el gran grueso de las entradas disponibles durante la mañana de este lunes, abriéndose la taquilla a las 12 horas. Desde ese momento la gran expectación de los hinchas no se hizo esperar y fueron incontables la cantidad de abonados que fueron adquiriendo sus billetes para la final del play off. Cada socio podía retirar una docena de localidades, por lo que la demanda era aún mayor y el ritmo de ventas no paraba de crecer.

Al inicio de la tarde, aún restaba un reducido cupo de entradas a la venta en los canales oficiales del club, pero conforme pasaban las horas los sectores se iban agotando y la disponibilidad iba desapareciendo en muchas zonas del estadio hasta llegar al punto de que no restase ninguna por vender.

La afición malaguista no ha dejado solo a su equipo en toda la campaña y ya ha demostrado que no lo hará, agotando todas las entradas disponibles para el partido del sábado. Además, en los próximos días anunciarán las iniciativas que se van a llevar a cabo en la previa del encuentro, que coincide con el choque entre la selección española y la croata, y que tendrá un ambiente similar al gran recibimiento que hubo a la llegada del autocar malaguista para el partido ante el Celta Fortuna.

Aficionados comprando entradas en La Rosaleda la pasada semana / José Luis Sabatel

El jueves, última oportunidad

Pese a que todas las localidades disponibles están vendidas, aún queda una última oportunidad para hacerse con uno de los ansiados billetes para acudir al encuentro entre malagueños y tarraconenses. En la mañana del jueves se repetirá la fórmula de la pasada semana y se pondrá a la venta un reducido cupo de entradas que provengan de los abonados que habiendo ido a cinco o menos encuentros no hayan confirmado su asistencia.

En la pasada ocasión fueron 1.200, pero se espera que la disponibilidad sea inferior esta semana. Por lo tanto, aquellos aficionados que aún necesiten obtener una entrada tendrán que estar alerta para poder hacerse con alguna de las que liberen esos socios "ausentes", pero será la última oportunidad de conseguir un billete para disfrutar del último partido de los malaguistas en La Rosaleda.