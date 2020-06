Starlite baraja retrasar el inicio del festival de música a finales de julio

La empresa que organiza Starlite baraja retrasar el inicio del festival de música de este verano hasta, al menos, finales de julio.

El impacto del coronavirus y del estado de emergencia decretado a mediados de marzo por el Gobierno central para tratar de hacerle frente han obligado a la empresa a aplazar, de momento, el comienzo de un festival cuya inauguración estaba prevista para inicios del próximo mes, según señaló ayer la responsable de los conciertos, Sandra García San Juan, en la emisora local de Onda Cero. «A principios de julio no podríamos empezar porque no es viable a estas alturas. Ya no daría tiempo. Creo que podríamos empezar a final de julio. No llegamos antes», explicó San Juan.

De esta forma, los conciertos de Il Divo, Raphael, Bonnie Tyler, Ozuna y Aitana, previstos para los días 10, 11, 13,17 y 18, respectivamente, estarían en el aire.

García Sanjuán aseguró que la organización está a la espera de un decreto ley en el que la Junta de Andalucía regulará sobre la materia para decidir si el festival se celebra y, de ser así, cuándo comenzaría. «A fecha de hoy (por ayer), toda nuestra intención es hacerlo. Tenemos todo el equipo listo. Queremos hacerlo y estamos en un punto de delimitar los riesgos», apuntó. Señaló que, si la empresa decide continuar, anunciará la decisión junto al resto de actuaciones que la crisis sanitaria le ha impedido presentar.

García Sanjuán indicó que, desde el inicio del estado de emergencia, las ventas de entrada se paralizaron. Aseguró también que la respuesta de la Junta y del Ayuntamiento «es positiva de palabra», pero pidió a ambas administraciones «compromisos por escrito. Asumimos unas inversiones muy grandes y muchos riesgos y no queremos estar expuestos a un cambio de escenario con el que no contábamos», indicó García San Juan.

El colombiano Sebastián Yatra, que tenía previsto inaugurar Starlite el 2 de julio, anunció a finales de mayo que aplazaba a 2021 la gira de este año ante la imposibilidad de celebrar las actuaciones con las medidas contra el Covid.