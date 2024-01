Alerta de la DGT: a partir de ahora, prohibido usar el patinete si no tiene este documento

Los patinetes eléctricos se han convertido en una de las opciones de movilidad más utilizadas en la ciudad. Desde hace algunos años, cada vez son más quienes frente al transporte público o los vehículos a motor se decantan por esta alternativa por ser más barata, ágil y respetuosa con el medio ambiente.

Pero la explosión del uso del patinete en entornos urbano ha tenido una contrapartida: al tratarse de un vehículo completamente nuevo, ha pasado por un proceso de adaptación en el que muchas personas han tenido que aprender a usarlo mientras las autoridades desarrollaban normativas específicas.

La llegada del patinete eléctrico ha traído buenas noticias en general: según la app de movilidad Free Now, durante 2022 se registró un incremento del uso de patinetes, coches compartidos, motos y bicis eléctricas del 585%.

Pero no todo son buenas noticias: un informe realizado por Fundación Mapfre sobre los accidentes en patinetes eléctricos revela una realidad preocupante. Y es que, según los datos que manejan en la aseguradora, el 34% de los traumatismos craneoencefálicos entre menores de edad se deben al uso del patinete eléctrico. Además, también revelan que solo entre enero de 2021 y septiembre de 2022 murieron 13 personas en accidentes de tráfico.

A partir del 22 de enero de 2024

La Dirección General de Tráfico ha recordado a los ciudadanos que a partir del próximo 22 de enero de 2024 solo se podrán comercializar patinetes eléctricos que dispongan de un certificado.

Esta medida se traducirá en que, a partir de esta fecha fijada por la DGT, no se podrán comprar patinetes que no cuenten con este certificado oficial. Para saber qué patinetes tienen este certificado o no, los ciudadanos podrán realizar la comprobación en la página www.dgt.es/vmp.

Por tanto, desde que entre en vigor esta medida, los ciudadanos interesados en comprar un patinete tendrán que acceder a esta página web y comprobar qué modelos y marcas son los que están aprobados para su venta.

El nuevo certificado de la DGT velará por la seguridad de los usuarios de los llamados "vehículos de movilidad personal". Para eso, acreditará que cumplen con algunas características técnicas, como que tengan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y cuenten con un sistema antimanipulación tanto para la velocidad como para la potencia.

También certificará el sistema de frenado, que debe componerse de dos frenos independientes con una desaceleración de más de 3,5 metros por segundo y un freno manual de estacionamiento.

Además, también se controlará que el patinete cuente con catadiópticos delante, detrás y a los lados; así como con luces de freno diferenciadas de la luz trasera.

El objetivo de este nuevo certificado, según explican desde la DGT, es "velar por la seguridad vial y la protección al conductor de este tipo de vehículos, así como la del resto de usuarios de la vía, y garantizar que los Vehículos de Movilidad Persona que se pongan en el mercado tengan unas garantías de calidad y durabilidad mínimas exigibles".