Los niños de un colegio rural de Antequera no irán a clase si cesan al jefe de estudios

Los padres del colegio público rural Atalaya de Antequera han solicitado a la Junta de Andalucía que no suprima la figura del jefe de estudios y se han puesto de acuerdo para no llevar a sus hijos a clase el próximo lunes si no reciben, de inmediato, una respuesta positiva por parte de la Delegación de Educación.

«Esta decisión afectaría al programa educativo que actualmente tienen los niños de estos centros rurales y supone que el director asuma las competencias del jefe de estudios y tengan que redistribuir las horas lectivas, cambio de tutores y todo cuando ya llevamos dos meses de curso, entre otras reformas», según explicó Diana Ramírez, representante del AMPA.

Los padres, además, aseguran que una vez más reclaman lo que les pertenece por normativa y explican que, a partir de seis unidades por colegio, les corresponde contar con jefe de estudios.

«Cada año los padres estamos con la angustia de qué va a pasar con la educación de nuestros hijos, por lo que hemos tomado la decisión de reivindicar aquello que nos corresponde porque tenemos ocho unidades en el centro», según explicaron varios padres de alumnos.

Hace sólo unos meses que los padres de los niños escolarizados en este centro iniciaron movilizaciones pacíficas y protestas ante la retirada de uno de los maestros de apoyo, y tras conseguir su incorporación, ahora temen que Educación continúe con la retirada de nuevos servicios que, insisten, a los alumnos del centro les corresponden por ley.

Además, están dispuestos a ir hasta la Delegación de Educación en Málaga para reivindicar que la figura del jefe de estudios no se elimine del centro.

La composición del equipo directivo del colegio Atalaya de Antequera se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente. Actualmente, se rige por lo dispuesto en el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.

Esta disposición normativa establece en su artículo 69.1 c: «Los colegios de Educación Infantil y Primaria que impartan todos los cursos correspondientes a la Educación Primaria, contarán con dirección, secretaría y jefatura de estudios».

Por ello, los padres del centro anuncian que van a seguir manifestándose y reivindicando aquello que a sus hijos les corresponde por Ley hasta obtener una respuesta de la Delegación de Educación.