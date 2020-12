Diego González, reconocido con el XI Premio a la Solidaridad de Antequera

El ex gerente de Adipa y activo voluntario social, Diego González Aguilera, ha sido reconocido con el XI Premio a la Solidaridad que concede de forma anual el Ayuntamiento de Antequera por su trayectoria en pro de la mejora de la calidad de vida así como la integración social y laboral de las personas que cuentan con alguna discapacidad psíquica.

Nacido en Villanueva del Trabuco, es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Málaga. Desde el momento en que finaliza sus estudios en 1977, se le ofrece trabajar en la recién creada Adipa al ser considerado como referente por haber realizado un estudio sobre la discapacidad durante su formación, demostrando desde el primer momento ser una persona con una gran sensibilidad por las personas con discapacidad y una gran empatía hacia las mismas.

Poco a poco se iría abriendo camino en Antequera y, gracias a su solidaridad, constancia, esfuerzo y dedicación, jugó un papel decisivo en establecer la presencia de ADIPA tanto dentro del sector como en el seno de la sociedad antequerana y malagueña. A pesar de estar ya jubilado, sigue colaborando con Adipa y con otros colectivos como el comedor social Casas de Asís y el proyecto ´Human Copp'.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, destacó que el premio era merecido «de corazón por tus muchísimos años de dedicación absoluta a tu vocación de servicio a los demás; enhorabuena porque has sido un puntal sinceramente insustituible no ya en ADIPA, sino en todo lo que significa el rico y extenso entramado social que tiene Antequera. Has servido de ejemplo de dedicación, de entrega, de compromiso y de tantas y tantas cosas que Antequera, por personas como tú, es una ciudad rica en el amor a los demás», concluyó el regidor.