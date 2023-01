La belleza de lo efímero en un mural de Humilladero

Humilladero ha vuelto a ser, una vez más, protagonista por su arte. En este caso, se trata del gran mural que cubre ahora la pared del IES José Saramago, el instituto de la localidad. Muchos son los artistas que han forjado las raíces de su talento en Humilladero. Manuel Moreno Guirao es uno de ellos.

El joven pintor relata que su gusto por el arte nace cuando era muy pequeño, cuando ni siquiera podía entender lo que se podía llegar a hacer con un pincel y una cubeta. Poco a poco, esa extravaganza por lo inmaterial comenzaría a crecer cada vez más, llegando a dar sus primeros pasos en firme en el mundo artístico.

Una mudanza fue la antecesora de su obra más reciente. «El proyecto del mural en Humilladero surgió por mi mudanza a Australia, ya que tenía ganas de hacer algo antes de irme de mi pueblo. Me hacía ilusión hacer esta obra para cerrar el círculo y abrir nuevas etapas».

Ahora, Manuel ha querido rendir homenaje a la tierra que le ha dado tanto con esta nueva obra que pretende, tal y como cuenta su autor, crear una analogía entre la experiencia vital humana y la floración y marchitar de un bodegón floral, donde «la protagonista observa la belleza de las diferentes etapas al construir una relación entre su propia experiencia vital y las distintas fases de oxidación de las flores».

El lugar central del gran mural lo ocupa una señora en su etapa de senectud, que muestra una mirada reflexiva con cierto grado de introspección. «La profundidad de su expresión combinada con los bodegones que la rodean marchitándose gradualmente construyen la idea de una mirada hacia atrás en su vida, valorando así su propia experiencia vital», destaca el joven.

Su autor Manuel Guirao, un joven artista vecino de la localidad,pretende hacer ver a través de la obra el paso del tiempo y el impacto que éste tiene sobre las personas

Sobre la dificultad de este trabajo, el artista comenta que, pese a que no le llevó mucho tiempo su realización, «los murales son un poco metódicos.». «Al final es un medio concreto y hay que tener en cuenta muchos factores como las dimensiones y proporciones, evidentemente cada mural tiene también un ápice de improvisación, que es muy importante», explica Guirao, quién comparte que «cada mural es como una lucha con uno mismo».

"Un gran reto"

Para este joven pintor de Humilladero, este proyecto ha supuesto un gran reto como artista ya que, aunque ya había llevado a cabo diferentes obras de tales dimensiones, esta guarda un significado muy especial para él. Manuel ha querido trasladar un poco de su propia existencia, creando con su pintura poesía.

«En ella se pretende visibilizar la belleza de las diferentes etapas vitales y las experiencias que caracterizan a cada una de ellas donde se materializa lo efímero de cualquier momento y la importancia de ser consciente de ello para poder vivir una vida plena».

Sobre sus proyectos de futuro, el vecino de Humilladero afirma que espera poder vivir de lo que le gusta y hacer más arte, eso sí, siempre de la mano de su pueblo y sin olvidar nunca sus raíces. «Ahora me he venido a Australia para empezar a moverme y conseguir un alcance internacional.A largo plazo me gustaría combinar dos caminos, el de los murales y el tema de la animación y el cortometraje, que es otra de mis pasiones», concluye con entusiasmo el artista.