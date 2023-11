Málaga sufre la pérdida del 80% de la producción de castañas

No se extrañen si durante estas próximas semanas no encuentran castañas de calidad en los populares puestos donde cada otoño podemos encontrarlas asadas. La provincia de Málaga ha registrado este año pérdidas de hasta el 80% en su cosecha. En algunas localidades del Valle del Genal incluso hay cooperativas que han optado por no abrir sus puertas. Y los castañeros alertan de que falta «materia prima de calidad en un año para olvidar, nefasto para este sector».

El sindicato agrícola Asaja explica que la falta de precipitaciones ha reducido a prácticamente el 20% la producción provincial. La merma por la escasez de lluvias ha dejado en mínimos históricos las cosechas en el Valle del Genal de «castañas de las variedades rubias y tempranas». La producción se ha salvado en algunos municipios por la variedad portuguesa, que al madurar antes se ha visto menos afectada, «siendo un producto de alta calidad». El drama de un sector que durante décadas ha fijado la población en muchos núcleos de la Serranía de Ronda se agrava año tras años. Los agricultores ya no sólo hablan del daño a corto plazo de esta catastrófica cosecha. Relatan que el déficit hidrológico arrastrado en comarcas caracterizadas por sus altas cuotas de precipitación podría incitar a una desaparición paulatina de los propios árboles. Así, uno de los productores del municipio de Genalguacil, Salvador Sánchez, recuerda que, después de años «intentando controlar la plaga de la avispilla, ahora que más o menos está dominada, vienen estas temperaturas extremas y falta de lluvias para terminar con la producción». La coyuntura meteorológica ha propiciado que también se haya adelantado el denominado bosque del cobre en localidades como Parauta, donde es un gran reclamo turístico, Jubrique o la propia Genalguacil. «A finales de septiembre no hemos encontrado con que las hojas se encontraban en el punto que debería estar a final del otoño», añade el propio Sánchez. Otra productora del término de Igualeja, Isabel Vázquez, recuerda que el Valle del Genal es una zona dotada de pocas infraestructuras para poder aprovechar la lluvia cuando es escasa. «La situación es grave porque este año no vamos a generar apenas ingresos, pero nos va a costar el dinero tener que afrontar labores que hay que seguir realizando, por motivos vegetales, ambientales», expresa. Para Asaja Málaga es muy importante que las administraciones «apoyen y presten atención a esta gran riqueza de la provincia de Málaga» y que, de seguir así, llegará a desaparecer. «Esa situación supondría una merma en la población de localidades como Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Pujerra, Parauta o Cartajima», indica este colectivo provincial. «Los beneficios ambientales y paisajísticos que genera el castaño en estas localidades son importantes, suponen un reclamo, no sólo como producto de consumo, sino como bien material que aumenta el valor del entorno, genera ingresos y evita el despoblamiento», finaliza Asaja.