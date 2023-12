Diciembre avanza imparable, y, con ello, cada vez están más cerca dos de los más grandes momentos navideños para los más pequeños de la casa: Nochebuena y el día de Reyes. La perspectiva de que los mágicos personajes les traigan ese juguete que tanto quieren basta para hacer que los niños aguarden con impaciencia que llegue ese instante de felicidad en el que descubren el paquete y arrancan el envoltorio.

Pero, si estás en el otro extremo, el que regala, quizá tengas dudas sobre qué es lo mejor que puedes elegir. Para que tengas claro cuáles son los juguetes estrella de esta Navidad 2023, te traemos una selección de los objetos de deseo más populares según Amazon. Con ellos puedes estar seguro de que darás en el clavo.

Un elfo navideño

Este elfo navideño es la prueba de que los muñecos jamás pasan de moda. Por poco más de 10 euros, él se encargará de contarle a Santa Claus si los niños de la casa se han portado bien o si este año han sido traviesos. La firma Elves Behaving Badly está especializada en hacer diferentes figuras de elfos de Navidad.

Una Nancy de Aitana

Por otro lado, Famosa ha decidido convertir a la cantante Aitana en una de sus Nancy. La muñeca llega con accesorios y con la vestimenta que la popular artista luce en su canción 'LAS BABYS', y también imita el peinado de la exconcursante de Operación Triunfo. Puede ser tu regalo estrella por menos de 40 euros.

Un juego de cartas

Los juegos de mesa son otro de los imprescindibles para los regalos navideños. Uno de los más populares y comprados es el 'Virus', sencillo de jugar, pero muy divertido y apto para toda la familia. ¡No podréis dejarlo! La firma Tranjis Games lo vende por menos de 15 euros, aunque, al ser tan popular, puedes encontrarlo en casi cualquier tienda que tenga juegos de mesa.

Perplexus

Una buena elección es optar por un entretenido rompecabezas combinado con destreza manual. 'Perplexus' es una original aproximación a los típicos laberintos en los que hay que llevar una bola metálica hasta el centro. En este caso, la novedad llega cuando el puzzle es tridimensional y en 360 grados. Para resolverlo hay que rotar constantemente la esfera transparente para hacer que siga los caminos marcados. Por unos 20 euros se convertirá en un regalo inolvidable.

Un muñeco de cerdito

Y, pensando en los más pequeños, esta figura de la firma Little Live Pets hará las delicias de los más jóvenes de la casa. 'My Little Pig Pet' es un muñeco de un encantador cerdito que come su comida e incluso camina si lo sacas a pasear con su correa. Una forma fantástica de acercar a los animales a los niños, y todo por unos 40 euros.

Juegos para toda la familia

Regresando a los juegos de mesa, encontramos el 'Dobble', un juego de observación y rapidez en el que el objetivo es encontrar el dibujo que nuestra tarjeta tiene en común con la que está en disputa. Si somos los primeros en hallarlo, nos quedamos la tarjeta, y el que tenga más al final, gana. Es un juego sencillo que está recomendado para 6 años o más, por lo que divertirá a grandes y pequeños mientras juegan juntos. Se puede conseguir por unos 15 euros.

Party & co Junior

Otra buena opción en este sector es el 'Party & co Junior'. Se trata de una versión adaptada a niños de a partir de 8 años del clásico 'Party&co', un juego en el que las divertidas pruebas serán lo que lleve al jugador (o al equipo) a la victoria. Tendrán que leerse los labios, dibujar, hacer mímica, contestar preguntas... Una gran oportunidad para que niños y mayores pasen tiempo juntos o para que los más jóvenes tengan un entrentenido rato ellos solos por poco más de 20 euros.

Wild Tigerbot, de SUPERTHINGS

Los niños y niñas aficionados a las aventuras disfrutarán a lo grande con este juguete. El 'Wild Tigerbot', de SUPERTHINGS, es un muñeco transformable que puede cambiar entre sus modos de vehículo y de robot solo con presionar en los puntos adecuados. Además, puede lanzar sus proyectiles y tiene a un 'Wild Kid' que lo maneja desde su puesto estratégico en la cabeza del robot, que se convierte en una cabina cuando adopta la forma de vehículo. Este producto, nombrado Juguete del año 2023 por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, está disponible por algo menos de 50 euros.

La Patrulla Canina: éxito seguro

Si los jóvenes de la casa son seguidores de la popular Patrulla canina, este juguete les encantará. Incluye una figura de Everest, la perrita husky que protege la montaña nevada, y su coche quitanieves. La pequeña can puede montarse en el vehículo para recorrer todo tipo de superficies. La figura está recomendada para niños de 3 años o más y puede ser suya por unos 15 euros.

Taco Gato Cabra Queso Pizza

Completamos el repaso por los juguetes estrella de esta Navidad con un último juego de mesa. En este caso se trata de 'Taco Gato Cabra Queso Pizza'. Su funcionamiento es muy sencillo: los jugadores van poniendo la primera carta de su mazo en el centro mientras, por orden, enuncian una de las palabras que dan título al juego. Si la carta y la palabra coinciden, todos los jugadores deben poner sus manos en el centro, y el último en hacerlo se lleva todo el montón. Gana el que se queda sin cartas, pero... ¡ojo! Hay cartas especiales que harán que los jugadores efectúen algunas acciones concretas. Ideal a partir de 8 años, y su precio ronda los 14 euros.