Aitana Ocaña sigue produciendo música y promocionándola en televisión en diferentes programas. La cantante quiso visitar a David Broncano para promocionar su último tema y confesarle algo sobre su voz que sorprendió a muchos de los espectadores y de sus seguidores.

El presentador de 'La Resistencia' hizo referencia a la dulce voz de la catalana. El objetivo del cumplido era animar a la invitada a realizar un reto: "Tienes una voz que a todo el mundo le gusta y queremos ver cómo quedan frases negativas dichas por ti", le propuso.

Tras el cumplido Aitana lanzó una curiosa respuesta: "Pues normalmente mi voz no le gusta a la gente", soltó ante la sorpresa del cómico. "O sea, mi voz cantada sí, porque me dedico a ello y supongo que, si me está yendo bien es porque a alguien le gusto", añadió al ver la cara de impacto de los presentes.

La exconcursante de 'Operación Triunfo 2017' quiso justificar su afirmación para zanjar el tema: "Mi voz al hablar no le suele gustar a la gente. Y lo entiendo, ¿eh? Porque yo me escucho en audios y cuando hago entrevistas y me ponen nerviosa hasta a mí", añadió entre risas.