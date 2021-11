La entrevista de Oprah Winfrey a Adele es ya una de las más aclamadas del año. La charla entre la cantante y la presentadora arrasó en su estreno en Estados Unidos el pasado 14 de noviembre y ahora llegará a España gracias a RTVE. La corporación pública se ha hecho con los derechos de emisión que se podrá seguir en el prime time de La 1.

La cadena emitirá el especial 'Una noche con Adele' el próximo sábado 27 de noviembre a las 22:10 horas. En la entrega, estrenada en la CBS como 'Adele: one Night only', se podrá ver su primer concierto desde hace 4 años, que tuvo lugar en Los Ángeles y en el que cantó éxitos como 'Hello', 'Someone like you', 'When we were young' o 'Rolling in the deep'. Adele aprovechó el concierto para presentar nuevos sencillos como 'Easy on me', 'I drink wine', 'Hold on' y 'Love is a game'.

La cantante británica charlará con Oprah Winfrey desde el famoso jardín de la casa de la periodista. Esta será la primera entrevista que concede en años y hablará de tema como su nuevo disco, las historias detrás de sus canciones, su vida después de divorciarse de Simon Konecki tras ocho años juntos, su llamativa pérdida de peso y la crianza de su hijo Angelo, entre otros temas.

'Adele: one night only' es una producción de Fulwell 73 Productions y Onward Productions en colaboración con Harpo Productions. En Estados Unidos logró cifras récord con más de 10 millones de espectadores.