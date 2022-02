Susi Caramelo volvió este miércoles a 'La Resistencia' para promocionar su nuevo programa en Movistar, 'Rojo Caramelo': "Vuelvo a los photocalls a liarla", aseguró la cómica, que en su nuevo espacio vuelve a ejercer de reportera dicharachera y acudirá a los Óscar sin saber "nothing" de inglés.

Caramelo llegó al programa con unos calzoncillos que pertenecían a un miembro del programa. El público echó a reír y entonces Broncano le pidió que dijera el nombre de la persona que se había dejado la ropa interior en su casa: "Fernando, el de invitados", admitió ella. Él aseguró que ocurrió años atrás, que tenía "muy buen recuerdo de Susi" y de paso explicó lo sucedido: "Fue en una fiesta en su buhardilla, había mucha gente, me desperté al día siguiente me quería ir y me puse lo primero que vi y me piré".

Por otro lado, la cómica hizo repaso por su carrera a raíz de que el presentador le preguntara cuánto tiempo llevaba haciendo monólogos: "Empecé con 21 a hacer monólogos. Estuve en Barcelona, me juntaba con cómicos pero no daba el paso de subir al escenario hasta que con 28 me vine a Madrid", explicó ella.

Esto dio pie a una confesión inesperada de la cómica, que afirmó haber sufrido a esa edad "una depresión muy heavy, asquerosa, y luego empecé a vivir otra vez. Me ayudó mucho subirme a los escenarios y también la paroxetina, una antidepresivo que va de puta madre". "Volví a ser yo, tardaron un año y medio en convencerme porque me daba mal rollo medicarme, pero la tomé y volví a mi ser", expresó.