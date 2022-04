Miguel Herrán ha sorprendido a todos sus seguidores colgando un 'storie' en el que aparece su casa en llamas. Llorando y desesperado -y aunque a él no se le ve en el vídeo- grita: "No me lo puedo creer, mi casa" mientras graba como las llamas van arrasando con el que es su hogar. Un vídeo que ha impactado a todos los fans del actor y que enseguida ha tenido gran repercusión en redes sociales.