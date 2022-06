El sindicato UGT de RTVE cree que "Imanol Arias no debe volver" a la televisión pública después de las polémicas declaraciones del actor sobre RTVE. Sus palabras provocaron que la productora de 'Cuéntame' tuviera que emitir un comunicado mostrando su desacuerdo con las palabras del actor. Apenas unas horas después, el propio Imanol Arias pedía disculpas en su Instagram.

Pero para UGT esto no es suficiente. Consideran que no puede quedar en un siempre "lo siento, no volverá a pasar, porque las falsedades que se han lanzado sobre RTVE y todos sus trabajadores y trabajadoras son demasiado graves e injustas como para ser superadas por unas simples disculpas".

"Para Imanol Arias es insoportable estar en esta cadena. Desde UGT RTVE no podemos permanecer inmunes a tanto dolor y sufrimiento por parte de quien, al parecer, no parece muy dispuesto a marcharse por su propio pie, renunciando a sus más que jugosos emolumentos por programa", añaden desde el sindicato. También consideran que el actor "no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE" y que debería de hacerse lo necesario en 'Cuéntame' para prescindir del actor y que "el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un segundo más".

Además, desmienten las cifras respecto al número de trabajadores que mencionó el actor: "no son 9.000, sino 6.500 personas". Y sobre el presupuesto, apunta que es de 1.200 millones y no de 1.700 millones. Además, desvelan que el actor cobra 47.000 euros por cada capítulo de 'Cuéntame', lo que supone unos 900.000 euros por una temporada completa de la serie. "Debe ser triste que un actor que cobra 47.000 euros por episodio alucinar con este despilfarro de pasta entre tan numeroso ejército de la vagancia, tanto que 'se le fue la olla' y tuvo que ir a los medios para desahogarse en un exabrupto que él mismo califica ahora, tras el público enfado de la productora, de 'calentón verborreico'".

UGT también califica como "inmenso e inconmensurable" el daño que se ha hecho a RTVE y creen que "hay que cortar de raíz la relación de RTVE con Imanol Arias". Además, le tachan de "desagradecido" y recuerdan que arrastra "gravísimos problemas fiscales": "Lo que vemos es un actor que se hizo y se forjó en y gracias a esta casa, a la que se lo debe todo, y que ahora vomita un montón de basura sobre ella. Un actor con gravísimos problemas fiscales, con tremendas irregularidades en sus obligaciones con ”lo público“, y que debería ocuparse de dar explicaciones a la sociedad en lugar de arrojar estiércol sobre ella. Y vemos también a un señor demasiado bien pagado, indecentemente bien pagado por ”lo público“ y que, en su infinito desagradecimiento, se ha llevado supuestamente la pasta a donde hiciese falta con tal de eludir su coste fiscal".

El comunicado termina con una declaración de intenciones y una petición: “Hágase lo que haya que hacer, pero la CRTVE no puede seguir ni un minuto más con quien falsea tanto la realidad en su perjuicio. Y tampoco con quien manifiesta tan abiertamente su rechazo a lo público, ya que espera ”no volver en mucho tiempo a nada público“. Que así sea, que se vaya YA y que no vuelva JAMÁS”,