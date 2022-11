Los últimos días no han sido fáciles para Lydia Lozano. Después de enterarse de que Al Bano se sentaría en el 'Deluxe', la colaboradora aseguró que no acudiría al programa como colaboradora y, a pesar de que muchos desconfiaban de sus palabras, finalmente ha cumplido su promesa y no ha acudido.

Sin embargo, esta ausencia no ha gustado a Kiko Matamoros, quien ha criticado duramente a su compañera: "Precisamente hoy, que tenía la oportunidad de sentarse, no ha querido venir. Me parece un acto de cobardía agarrarse a decir que se siente humillada porque la vetaron".

"¿Cuántas veces te han vetado y te has sentado en un plató, querida? Y hoy, que tenía la oportunidad de dar la cara, me parece muy cobarde no estar hoy aquí y asumir su responsabilidad", se preguntaba Matamoros.

"Él no quiere que Lydia Lozano se sienta mal, pero está en su derecho de no perdonar y yo lo aplaudo, me parece lo lógico", apuntaba Kiko ante un Al Bano que no dudaba en aplaudir sus palabras.

"Se le dio la oportunidad de ir a República Dominicana y a contrastar que era mentira lo que estaba contando y vino con una bola más grande, a ver si somos un poquito más objetivos y tenemos memoria", concluyó el colaborador.