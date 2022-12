Miguel Ángel Revilla es uno de los políticos más habituales en los platós de televisión. El cántabro se caracteriza por no tener pelos en la lengua y una vez lo ha demostrado. El político acudía el pasado 27 de diciembre al programa 'Más Vale Tarde' para analizar las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del año.

Sin embargo, Revilla aprovechó la ocasión para criticar a Georgina Rodríguez por el regalo que le ha hecho a su pareja, Cristiano Ronaldo, un coche de lujo valorado en más de 300.000 euros.

"Me ha parecido pornográfico. Con lo que está pasando la gente, que salgan estas cosas en televisión no es moral. Que encima promocionen ellos este tipo de actitudes, me parece pornografía de la más dura" expresó antes de pedirles "pudor" a la hora de hacer públicos este tipo de regalos.