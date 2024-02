Convertida en una de las series más longevas de la televisión española después de 18 años en antena, 'Amar es para siempre' (que comenzó su andadura en La 1 de TVE como 'Amar en tiempos revueltos') echará el cierre definitivo dentro de pocos días en las sobremesas de Antena 3. Aunque el reparto se renueva temporada a temporada, tres personajes han estado presentes desde el principio hasta el final: los dueños del bar El Asturiano. La matriarca es Manolita, interpretada por Itziar Miranda, que no pudo reprimir las lágrimas rodando el desenlace.

Rodaron el final de la serie en octubre. ¿Qué sensaciones vivió interpretando ese desenlace?

Mucha emoción, con todo lo que la palabra representa. Porque había momentos en los que nos mirábamos y no podíamos parar de llorar, y otros en los que nuestra mirada decía lo afortunados que somos. A veces estábamos tristes, nostálgicos, otras ilusionadísimos, pensando que la serie es ya historia de la televisión y no nos habíamos dado ni cuenta.

¿Hubo algún actor que no llorara en esa escena final?

Nadie, todos lloramos mucho. De hecho, nos costó mucho hacerla. Yo no fui capaz de aprenderme la última frase. No sé qué me pasó, mi cerebro se bloqueó y tuvimos que repetir mucho, algo que nunca me había pasado. Porque sabía que cuando dijera esa frase, ya estaba.

¿Cree que el público también llorará con ese desenlace?

Por supuesto. Además, todo lo que espera el público va a estar en ese desenlace, nadie se va a sentir estafado con este final de 'Amar'. Está muy estudiado y cuidado.

Muchos actores os habrán envidiado a usted, a Manuel Baqueiro y a José Antonio Sayagués, el trío que ha estado en la serie desde el inicio. Porque en su profesión no es nada habitual tener un papel durante tantos años.

Soy una privilegiada por la estabilidad económica y emocional que nos ha dado y, sobre todo, por el aprendizaje. Nuestra profesión es muy intermitente y tener una serie así no es normal, aunque tú no sabes que va a durar 18 años cuando te contratan. De hecho, es la única vez en mi vida en la que no he hecho 'casting' porque era una serie muy corta que iba a durar muy poco, y yo tenía un personaje muy pequeño. ¡Fíjate!

"Asuncion Balaguer pensaba que Manuel Baqueiro y yo éramos pareja en la vida real"

La Manolita que veremos en el final, madre de familia numerosa y empresaria, no tiene nada que ver con aquella chica del principio.

Es uno de los personajes femeninos más bonitos de nuestra ficción que se han escrito por eso. Ha sido como una de nuestras madres y abuelas, una mujer que ha tenido que vivir unos tiempos muy difíciles, y cómo les ha hecho frente y se ha transformado con la evolución que ha tenido la sociedad y la escucha hacia sus hijas. Es uno de los personajes menos encasillados de la televisión, porque no tiene nada que ver cómo empieza a cómo acaba.

La vida de Manolita no es la única que ha cambiado mucho en estos 18 años. También la suya, que ha sido dos veces madre, por ejemplo.

Sí, me puse de parto en 'Amar' dos veces.

¿De parto?

Sí. Cuando me puse de parto de mi primera hija, no se lo creían. Los guionistas tardaron mucho en ponerse a cambiar los guiones porque creían que era una broma. Me ha pasado de todo porque son casi 20 años, de los 25 a los 45.

¿Cuál ha sido el momento de la serie que recuerda con más cariño?

Verme con mis hijas haciendo de mis hijas bebés en el plató. Fue un momento muy mágico. Me las llevaba al plató porque les daba el pecho y formaron parte de la familia del Asturiano de una manera muy natural.

¿Y el más difícil?

Cada año vivíamos unas despedidas muy dramáticas, porque cambiaban los actores y sufríamos muchísimo.

Algunos espectadores estaban convencidos de que Manuel Baqueiro, su marido en la serie, también lo era en la vida real.

Sí, me lo han dicho en el mercado varias veces. Pero no solo le ha pasado a gente de la calle, sino también a gente de la profesión. Asunción Balaguer se pensaba que éramos pareja en la vida real, y tuvimos que desmentirlo.

Tiene dos películas por estrenar, 'Tierra baja' y 'Cariñena', y prosigue con sus colecciones de libros. ¿Le han quedado ganas de hacer una serie diaria otra vez?

Sí que tengo ganas. Me encantan las series diarias y no me importaría volver a hacer una.