Ducado cuestionado

El problema principal de la revocación del Ducado de Franco, desposeyendo a la actual duquesa, no está en que sea un feo al actual Rey-Senior, que lo concedió (a estas alturas de su película pasa bastante, creo), sino en que haría buenos los restantes títulos del mercado, en cuyos orígenes hay de todo, y al no ser revocados pasarían en cierto modo a ser considerados justos. No quiero señalar, pero entre las hazañas de primeros titulares de bastantes títulos están el genocidio, el nepotismo real, la explotación negrera, la piratería económica, la crueldad vesánica en batalla o la traición al adversario del monarca concedente. Si se busca un gesto de la política de gestos que nos invade, se queda en pellizco de monja. Curioso, que los republicanos no se atrevan a plantear la supresión de los títulos nobiliarios en general (sin prohibir el uso privado entre los creyentes en su efecto).