La muerte de un jugador de fútbol

José Antonio Rivas, exjugador del CD Málaga, falleció a los 55 años de edad. Este mítico jugador de la década de los 80 fue muy polivalente. Aunque su espacio natural en el campo era centro campista. Tenía una izquierda que podía ser un guante de terciopelo o la bala de un cañón a los malaguistas no dio muchísimas alegrías, porque era un jugador que se dejaba la piel en el campo. Militó en la Rosaleda durante 10 temporadas. Y disputó 161 partidos oficiales. Metiendo 27 goles. No era goleador, sino lo que hoy llamamos un gran pasador. Rivas falleció tras no poder recuperarse tras sufrir diversos golpes en la cabeza, producidos tras caerse de una escalera. Descanse en paz nuestro ídolo, que lo dio todo físicamente por los colores del equipo de Martiricos. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y tantos aficionados que lo vimos jugar dentro y fuera de la Rosaleda. Hasta siempre.

Bartolomé Florido Luque

Torremolinos