Otoño en agosto

Los amigos en sus viajes te envían fotos al momento, lo bueno del WhatsApp. Yo sigo enviando algunas postales, aunque sé que llegarán después de mi vuelta; pero recibir ese trozo de cartón escrito a boli con una imagen lejana te calienta la mano. Pepelu me envía una foto desde Buenos Aires, en la puerta de mi siempre pendiente librería El Ateneo. En su fachada aún conserva como subtítulo el nombre del teatro que fue en la parte más inglesa de la ciudad: Grand Splendid. Ni el calor de agosto me impide la carcajada al pensar que aquí se iba a conservar el edificio de un viejo teatro y se iba a rehabilitar como... ¡Librería! Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Inmovilistas



Es por lo que nos da a algunos culpables del «inmovilismo en el desarrollo de la ciudad, que es un freno», como bien nos golpea el promotor de la inmobiliaria Braser, José Luis López Caparrós, a quienes nos preocupa la localización del futuro hotel de diez plantas que sustituirá al humilde edificio de Eduardo Strachan, el denominado popularmente La Mundial. También a algunos, por mucho que nos hayamos oreado haciendo kilómetros por el mundo sin haber ido a comer a ningún restaurante español en ninguno de ellos, nos tachan de anacrónicos provincianos por no saber ver los beneficios de un rascacielos en el morro del puerto en Málaga. Comparar a Strachan con Moneo es una estupidez que ni el malagueño maestro de obras del siglo XIX ni el prestigioso premio Pritzker de Tudela merecen. Como tampoco tiene demasiado sentido comparar la remodelación urbana que supondrá el blanco y moderno edificio de Moneo –más los dos edificios de oficinas y el aparcamiento subterráneo–, en la esquina del casco histórico de lo que hoy es el Hoyo de Esparteros, con la transformación de la ciudad que supuso la construcción de la calle Larios y sus aledaños, ejemplo de arquitectura modernista en Europa.

kintsugi



En las declaraciones del responsable de Braser recogidas por Javier García Recio en La Opinión, también se promete el pago en septiembre de lo adeudado desde el convenio firmado hace ahora ocho años, con los siete millones de euros generados por demora, un sacrificio que todo ciudadano malagueño debería festejar con lágrimas en los ojos (si invitan voy). También asegura este señor que la demolición de La Mundial y del inmueble trasero será rápida. Y es creíble. Resulta más fácil tirar que conservar. Excepto con esos jarrones japoneses cuyo valor crece con sus cicatrices. Cuando se descascarillan por viejos o por provocada ruina o accidente los reparan rellenando con oro o plata las grietas. Lo hacen en la creencia de que cuando algo ha sufrido daño y tiene historia es más hermoso. No comparten esa creencia algunos fabricantes de jarrones.

Ciscados ante el CIS



También se nos informa de que la obra del hotel de Moneo comenzará en otoño. Aquí parece que casi todo va a comenzar en otoño. Y no sólo porque en septiembre se acabe el verano. Sánchez tendrá que enfrentarse a si llega a diciembre y a cómo, si llega. Aunque quizá decida aprovechar el último CIS y lanzarse ya a la carrera electoral sin entorpecer el posible adelanto también de las elecciones andaluzas, que en vez de marzo serán también, cómo no, en otoño. Caerían papeletas como hojas de los árboles. El ciudadano está intratable. Antes había suficientes para cada uno, suficientes como para que los suelos demoscópicos fueran estables, pero ahora nos hemos vuelto locos con las medusas y los calores. Antes, cualquiera de los dos grandes partidos que se alternaban en la gobernanza se sentía seguro, ganara o perdiera, con un buen montón de escaños debajo. No parece que vaya a volver ese antes, a pesar de que muchos añoran el bipartidismo -que nunca fue tal, ya que en todo momento tuvo que arrodillarse ante los nacionalismos que, quizá en parte por ello, se volvieron independentismos-.

Modo urna



A los dos ex-grandes partidos no les resultaba difícil diferenciarse del adversario para marcarle el camino electoral a sus votantes. Pero el PSOE terminó con 83 escaños. Y ya ni el PP, que de más de 800.000 militantes soñados pasó a la pesadilla de no llegar quizá a 170.000, parece aguantar el último envite. La cosa está que arde, trágicos incendios al margen. Los ocho puntos que han colocado al PSOE en el casi 30% de voto presunto en el último sondeo del CIS habrían salido de todos los partidos, cocinas aparte. Por eso los respectivos líderes de todos los partidos sienten ganas ya de abrazar a un niño en público en cuanto lo ven, a pesar de agosto. Están en modo urna.

La distancia



Pero aquí, en Málaga, ya se siente la Feria. El viernes próximo nos la pregonará el gran Pablo Aranda. Formidable elección que recupera las Letras, con mayúsculas, para ese pistoletazo de salida en la defensa de la alegría de la ciudad. Yo no suelo comer con él en un chiringuito cada semana. Quedamos para no comer todos los sábados. Lo volveremos a no hacer este mediodía... Porque hoy es sábado.