Pareja de monologuistas

Un gobierno autonómico designado con arreglo a su Estatuto y la Constitución, pero en clara rebeldía frente a ese mismo Estatuto, a la Constitución que lo enmarca y a las altas instituciones del Estado, pretende prestar seguridad y protección, con cargo a los presupuestos, a su Ex Presidente huido al extranjero, con orden judicial de ingreso en prisión y en situación de busca y captura. Esta situación, con los ingredientes del vodevil, e incluso del subgénero patrio del astracán, define el estado actual del conflicto, en el que conviven una realidad legal y práctica y una fantasía que no pocos creen que es la verdadera realidad. Mientras tanto los gobernantes de uno y otro lado intentan practicar el diálogo recurriendo al conocido método Olendorf, consistente en darse entre ellos respuestas que no tengan que ver con las preguntas, haciéndose los tontos para no levantarse de la mesa.