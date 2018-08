Maneras de desnudarse

Marilyn Monroe sigue siendo noticia muchos años después de su muerte. Por fortuna, esta vez el motivo del regreso de Marilyn a los telediarios no es otra hipótesis sobre su suicidio-asesinato-muerte accidental, ni algún dato escabroso sobre su vida que a nadie se le había ocurrido todavía inventar, ni una nueva adicción que añadir a la lista de sus adicciones (en el caso de Marilyn, hasta su afición a la poesía es considerada por algunos como una adicción), ni otro estudio psicológico que predice a posteriori las causas del colapso de la actriz más amada por los espectadores y por las cámaras. Esta vez el motivo es más cinéfilo, y a la vez muy propio del universo de Marilyn, porque ha aparecido la secuencia, que se creía perdida para siempre, del desnudo de Marilyn Monroe en la película Vidas rebeldes. John Huston, el director, había descartado esta secuencia porque la consideraba innecesaria para la historia, pero el productor Frank Taylor la guardó en una lata y, hace unos días, ha sido descubierta. Si Huston no hubiera decidido prescindir de la secuencia (se sabía que había sido rodada porque hay fotos de Clark Gable y de la actriz, que está en la cama cubierta sólo con una sábana), habría sido el primer desnudo de una gran actriz estadounidense en una producción de Hollywood. Y, así, Vidas rebeldes podría añadir una muesca más en su mito.

No sé si Marilyn llevó, como la mayoría de los seres humanos según H. D. Thoreau, una vida de desesperación silenciosa. Tampoco sé si Marilyn tuvo una vida feliz pero poco significativa o, por el contrario, fue una mujer con una vida significativa pero muy infeliz. Lo que sí sé es que Marilyn era una actriz maravillosa y que sus películas hacen que nuestras vidas sean más felices y más significativas. ¿Ha visto Vidas rebeldes? Es un western que no es un wéstern. Es la última película de Marilyn Monroe y también de Clark Gable, que falleció diez después de finalizar el rodaje. Es una de las últimas películas de Montgomery Clift, enganchado a todo lo que le hiciera olvidar el dolor de su rostro destrozado en un accidente de tráfico. El guion es del dramaturgo Arthur Miller, casado en ese momento con una Marilyn en caída libre. Vidas rebeldes también es, desde ahora, la película en la que Marilyn se desnudaba ante Clark Gable. No es una frivolidad, sino justicia poética. Marilyn se desnudó como actriz en su última película. ¿Por qué no mostrar también su cuerpo desnudo? Huston creyó que esa secuencia no era significativa. Huston se equivocó.