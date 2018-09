'El poder puritano del PSOE', Paula Rosales Muñoz

Tanto la vicepresidenta Calvo, como la ministra de Trabajo, Valerio, afirman que «la prostitución no es compatible con la igualdad entre hombres y mujeres». Y eso respecto a un sindicato como OTRAS, abierto tanto a unos como a otras. ¿Es que las trabajadoras sexuales se degradan, pero los hombres no? No solo fallan radicalmente en la igualdad que dicen defender entre los sexos, sino en su oposición al sindicato «por ser socialistas» ¡Menudos socialistas quienes admiten un sindicato de patronos de clubs de alterne pero no de sus trabajadores! Nada más hipócrita que unos sedicentes socialistas que quieren hacerse perdonar que los son, mostrarse ´decentes´, unas ´señoras de Vogue´, como se disfrazaron –o no– la vicepresidenta anterior, De la Vega, y sus ministras. Con razón ella recibió al retirarse el revelador agradecimiento de la ideología más opresora de la mujer en nuestra cultura, encarnada en el cavernario cardenal Rouco. Con esos gobiernos ´socialistas y feministas´, las mujeres no necesitan enemigos. Al pan, pan; y al vino, vino.

'Huevos del PP', por Bartolomé Florido Luque

Los líderes ppros han freído huevos, que han salido fritos del aceite, para 50 personas con una paellera en el pueblo precioso de Álora donde nació mi abuelo materno, Antonio Luque, quien fue apodado ´el grande´ debido a su talla de 2 metros y su personalidad espléndida. El líder nacional, Pablo Casado, el líder autonómico y candidato a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el líder de la provincia de Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo, han celebrado con otros miembros menos galardonados el día del huevo frito para promocionar la producción y consumo de Productos Andaluces como YPA lo lleva ejerciendo hace 32 años en Andalucía, España y Canarias. Les doy mi enhorabuena. Confío en que el aceite sea virgen extra de aceitunas cosechadas y molidas en Andalucía y los huevos sean de gallinas camperas con domicilio habitual en Andalucía para que sea una muestra real de patriotismo económico y no una fachada pérfida. Espero que la guarnición esté compuesta por papas y choricillo de Álora. Dudo que se pueda ganar elecciones así porque el electorado muestra un concepto muy bajo del producto propio y no entiende que es el camino para dejar de ser pobres. La iniciativa en la foto me alegra y apoyo que siga mi lema: Consuma productos andaluces para crecer económicamente y mejorar nuestra salud. Los señores en la sombra no estarán contentos.