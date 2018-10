¿A quién llamarán nazi?

Después de la Guerra Civil española, mis padres; como tantos otros, se fueron a vivir a Barcelona. De siete hermanos, cinco nacimos en Las Planas de Valvidrera (Barcelona). Cuando yo tenía ocho años, nos mudamos a Premiá de Mar (Barcelona). Y a los 24 años, dejé Barcelona para venirme a Zaragoza. En este momento solo quedan dos de mis hermanas viviendo en Barcelona: una en Premiá de Mar y la otra en Mataró (las dos casadas y con hijos). Como es de entender, a mi familia la tengo incluida en mi muro de Facebook. Cuando empezó el tema del referéndum catalán, yo escribía Cartas al Director pronunciándome en contra del mismo, es mi opinión. Y después de mandarlas a los periódicos, las subía a mi muro de Facebook. ¿Tengo derecho? En varias ocasiones, Dani, un familiar de Mataró, se metió en mi muro para pedirme, con malos modos, explicaciones. Viendo que sus objeciones no producían el efecto deseado, terminó recurriendo al insulto (he de decir que, por si las moscas, guardo celosamente sus exabruptos e imposiciones). Yo puedo aceptar que mi opinión no es infalible. Puedo aceptar que rebatan mis argumentos. Pero, opino que cuando alguien me agrede, me ofende, automáticamente ese ser pierde el porcentaje de razón que toda persona tiene. Es más, en ese momento me reafirma en mi tesis. He de decir que yo jamás me metí en el suyo para prohibirle nada, como él lo hizo conmigo ¡faltaría más! Es como si, a casa de cualquiera, viniera un extraño a ordenarte que quitaras de la pared un cuadro o lo cambiaras de habitación. Es increíble, pero ¿a quién llamarán nazi?

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga