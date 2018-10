La tristeza del hermano mayor

Apena un tanto la actual situación del Centro Cultural Provincial. No me entiendan mal: sus responsables siguen programando con mimo y cuidado, y sus actividades suelen recibir el abrazo del público. Pero está claro que la Diputación está primando a su hermano menor, La Térmica, más extrovertido y explosivo, más de colores y moderno. Pero no puedo olvidar que cuando esto de la Málaga cultural no era ni siquiera un sueño, muchos fuimos para llenar el auditorio del CCP para asistir al debut en nuestra tierra de Estrella Morente. Es el primer ejemplo que me viene a la mente pero, sin duda, hubo muchas más veladas dignas del recuerdo celebradas ahí. La Casa de Expósitos tiene suficiente vivido ya en su interior, currículum vital y cultural, como para que la Diputación sea algo más justa con ella y no le consienta todo a La Térmica en detrimento de esa hermana mayor más callada y discreta, que bregó en tiempos mucho peores y escasos con ingenio y brillantez. Muchos lo agradeceríamos.