Todo sigue el guión

El del asesinato de Kennedy es sin duda un modelo de éxito, en materia de encubrimiento de un crimen. Descansa en un chivo expiatorio (Oswald), que es en seguida eliminado (por Jack Ruby), y en la supresión poco a poco de intervinientes y testigos (en falsos accidentes de tráfico, entre otros procedimientos). En el caso Khasoggi se va siguiendo el guión paso a paso. Parece que ya hay un alto militar que será el chivo expiatorio, supuestamente por haber actuado por su cuenta, y cuya eliminación será cuestión de tiempo. En cuanto a intervinientes y testigos, ya ha caído uno, en un «accidente de tráfico». Ese modelo era un know how USA disponible, por lo que es lógico que Trump no vea con malos ojos que se copie. Si funciona con arreglo al libro de instrucciones la verdad completa de los hechos no se sabrá nunca, y los que tengan la información crítica la guardarán para sacar tajada.