En Málaga hay tres cosas que todo el mundo debería probar: las berenjenas fritas con miel de caña, el ajoblanco y la Boliparty. ¿Cómo?, ¿todavía no la conoces? Si te gusta la música de los ochenta, los noventa y los dos mil y echas de menos reunirte con gente como tú para bailar y compartir momentos felices, sigue leyendo este artículo y descubrirás una de las recetas más refrescantes de nuestra ciudad.

Boliparty nació en septiembre de 2007 como una fiesta sorpresa que les hicieron a Marisa y Perico, que se casaban en octubre de aquel año; sus amistades se trajeron desde Barcelona para que pinchara a DJ Amable, una de las referencias indie nacionales. La cosa salió tan redonda y se lo pasaron tan bien que decidieron seguir adelante con la idea, sacarla a la calle y abrirla al público, manteniendo la esencia de celebración de la música y la amistad. Hoy en día, tras once ediciones, Boliparty no solo se ha consolidado como uno de los eventos anuales de Málaga, sino que también es un interesante movimiento cultural que, desde la música independiente, genera una apuesta con vocación de resistencia frente a la uniformidad del panorama del ocio en la ciudad. Marisa Jiménez (directora de Factor Ñ, agencia de publicidad), Perico Miñana (farmacéutico), Marga Dorao (escritora), Javier Acedo (diseñador gráfico y miembro de la discográfica El Muelle Records) y Pablo Benéitez (funcionario y un magnífico DJ) son parte de quienes integran un colectivo chispeante y variopinto, con ganas, que me recuerda a la filosofía desenfadada de los clubs de Madchester, a la mítica Factory Records, a The Hacienda, aunque con un punto más mediterráneo y confortable. Porque tienen muy claro que no están aquí para acumular riquezas ni descubrir estrellas del pop: se respira un amor incondicional a la música, a una pista de baile llena, a noches de risas y buen rollo. Y es que Boliparty es sobre todo un ambiente de confianza, calidez y familiaridad, en el que toda persona es bienvenida. Por experiencia propia puedo asegurar que es así: no hay lugar para la pretenciosidad o el elitismo, es como una verbena de pueblo en la que suenan los Pixies, The Cure, The Smiths, Hazte Lapón, Suede, Scandinavia, Los Planetas o Arista Fiera. Eso sí, con mucho confeti.

Además de la fiesta, Boliparty es muchas otras cosas. Organizan trivials y bingos musicales, eventos a los que he tenido la oportunidad de asistir y en los que te lo pasas genial. También hacen pinchadas de DJ y conciertos de grupos tanto de Málaga como de fuera y están por venir charlas, talleres, presentaciones de discos, proyecciones de pelis y documentales. Tienen lugar donde menos te lo esperas, porque si bien las actividades de Boliparty suelen ser en LaPerica (taberna que, frente a la estación de tren, mezcla la música con el potaje perchelero y la porra), también han desembarcado en París 15, Trifásico, Sala Spectra, Sala Eventual, Ática o Bourbon, además de colaborar con la organización del Pop in the Park en el Eduardo Ocón.

No es de extrañar que lo que se organiza bajo el sello Boliparty tenga cada vez más adeptos y, así, viene a nuestra ciudad gente de Madrid, Córdoba o Granada. Al final del verano se suele notar cierta expectación en el ambiente y la gente pregunta cuándo va a ser la siguiente. Pues bien, la próxima Boliparty está al caer: será el próximo sábado 10 de noviembre a las 23.30, en la Sala Spectra. La fiesta la empieza DJ Jeiter, de la sala Fotomatón de Madrid; tras ella, de Barcelona vienen los Pin & Pon DJ; y finalmente, desde Granada el DJ Le Marchand de Sable: un fiestón brutal por tan solo 7 euros. Y si quieres más, puedes pasarte antes por el Málaga Popfest, un conciertazo con Pan Total, Hazte Lapón, Detergente Líquido, Cariño y DJ Satelitrex, en la sala Theatro Club, a partir de las 19:00. La entrada te cuesta 16 €, con un combo Boliparty + Málaga Popfest por 20 €.

Es genial que haya iniciativas tan plenas, que además están dirigidas a esa inmensa minoría que conformamos cientos, miles de personas en nuestra ciudad, que suspiramos por escuchar música, bailar y disfrutar sin límite de edad, hasta que el cuerpo aguante y la mente se renueve. Apúntate y verás.

Más información en www.boliparty.com