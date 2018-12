Curso de filosofía en seis horas y cuarto

Usted no existe. La palabra 'existencia' significa sólo existencia humana consciente y solamente en la medida en que se es consciente de la existencia. Los hombres que viven de forma inconsciente no tienen existencia. Hay que decir que solo existen fenómenos (Husserl). El hombre no es otra cosa que aquello que se ve de él. El ser en sí es opaco. La conciencia nunca es idéntica a sí misma, puesto que hace falta ser siempre consciente de algo. El ser de la consciencia es en este sentido un ser imperfecto. El ser en sí no puede desaparecer. Es independiente del tiempo y del espacio. Para Einstein el ser no es otra cosa que una «curvatura del espacio». Pero entonces, ¿qué es el hombre como Ser para sí o existencia? El hombre es una cosa, puesto que tiene un cuerpo, y solamente así, como cuerpo, puede estar en el mundo. El hombre es una cosa porque es un hecho (facticidad). El hombre es una cosa por su situación; esto es lo que le priva de libertad. Cuando contemplamos a otras personas, éstas se nos presentan como la consecuencia de una causa. Por esto decía Heidegger que el tiempo existencial es el futuro. Por tanto, puede afirmarse que la libertad es propia solamente de la existencia, mientras que la causalidad es lo propio del Ser en sí. Del libro Curso de filosofía en seis horas y cuarto, de Witold Gombrowicz.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga



La avispa que escribe historias de terror

Desde la Universidad British Columbia, se informa del hallazgo de una peculiar avispa en la Amazonia ecuatoriana. Zatypota, así es denominada.

Esta avispa tiene la capacidad de 'zombificar' arañas. Sí. Introduce una larva en la víctima, y la araña zombificada abandona su colonia, para servilmente, crear un capullo para la larva; antes de esperar pacientemente a ser devorada por su parásito. La avispa tiene un elegante aspecto, pero llega a ser brutal.

Una vez conocido este hallazgo, se caen de mis manos los Lovecraf, Poe o King. El terror le pertenece a ella. La araña lo sabe. La araña sabe, que las mejores historias de terror, las escribe una avispa. ¿ O no? La vedad, es que mirándolo bien, la avispa ataca y zombifica a otra especie.

¿Y nosotros? Dejémoslo estar. Digamos pues, que es esta avispa la que escribe las mejores historias de terror. Así sea.

Francisco García Castro

Estepona